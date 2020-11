L’adresse de Ralph et Alice Kramden était familière à un membre de la distribution

Les jeunes mariés, diffusé dans les années 1950, est devenu une icône culturelle. La série a suivi Ralph Kramden, un chauffeur de bus, et sa femme, Alice Kramden, alors qu’ils naviguaient ensemble dans leur appartement un peu déprimant de Brooklyn. L’adresse de leur domicile, qui a été mentionnée à plusieurs reprises au cours des 39 épisodes de l’émission, existe en fait, même si ce n’est pas là où la plupart des fans le pensent.

L’adresse utilisée dans l’émission était l’adresse de la maison d’enfance de Jackie Gleason

Jackie Gleason est finalement devenu une star, mais il est venu d’humbles débuts. À l’âge de 19 ans, son père avait abandonné sa famille et sa mère était décédée. Il n’avait presque pas d’argent à son nom et avait refusé l’aide des parents de sa petite amie. Quand il a fait les choses en grand, il n’a apparemment jamais oublié d’où il venait. L’adresse utilisée dans la série était l’adresse de la maison d’enfance de Gleason.

Gleason a cependant emprunté plus qu’une simple adresse à son enfance lors de la création de la série. Les fans se souviendront peut-être que Norton et Ralph gagnaient le même montant chaque semaine, mais la maison d’Alice et Ralph était beaucoup moins décorée. Selon Mental Floss, Gleason a conçu le décor pour qu’il ressemble au logement dans lequel il a grandi.

L’adresse du Kramden était réelle, mais n’était pas dans le bon quartier

L’adresse des Kramden était très réelle et, en fait, tient toujours aujourd’hui, mais vous ne la trouverez pas dans le quartier où les Kramden étaient censés vivre. Les jeunes mariés, Ralph et Alice vivaient à Bensonhurst. Cependant, le 328 Chauncey Street n’est pas situé à Bensonhurst. L’adresse se trouve en fait dans le quartier Bushwick de Brooklyn.

Bushwick et Bensonhurst sont aux extrémités opposées de Brooklyn. Alors, pourquoi la série a-t-elle utilisé Bensonhurst au lieu de Bushwick comme emplacement? En termes simples, Gleason et l’équipe derrière l’émission pensaient que Bensonhurst semblait plus reconnaissable en tant que quartier de New York que Bushwick.

Jackie Gleason n’était pas le seul acteur élevé à New York

Alors que l’éducation de Gleason à Brooklyn a inspiré Les jeunes mariés, il n’était pas le seul acteur à avoir grandi à New York. Art Carney, qui a incarné Ed Norton dans la série, a également grandi à New York, bien que loin de la maison de Gleason à Brooklyn.

Carney a grandi à Mount Vernon, New York, et a élevé sa famille à Lawrence Park West, un quartier aisé à la frontière de Bronxville et de Yonkers, New York, dans le comté de Westchester. Carney a été honoré par la ville en 2013 avec un nom de rue, selon le Yonkers Times. Les dames du spectacle n’étaient pas originaires de New York. Joyce Randolph, qui a incarné la femme à l’écran de Carney, Trixie Norton, est née au Michigan. Audrey Meadows, qui a pris Alice Kramden, est née à New York mais a grandi dans le Massachusetts.