AMD nous montre ce que sa technologie FidelityFX est capable de faire avec la démo “Hangar 21” chargée de lumières, d’ombres et de reflets

La présentation des nouveaux graphiques AMD Radeon 6000 a permis à la firme de finalement rivaliser avec les meilleurs de NVIDIA dans de nombreux domaines, et AMD a également travaillé dur pour proposer des améliorations visuelles. avec sa technologie FidelityFX.

Cette technologie est en fait un ensemble d’outils pour les développeurs avec lesquels créer des effets d’éclairage, des ombres ou des reflets beaucoup plus réalistes dans leurs jeux, et AMD voulait montrer de quoi il est capable. une démonstration vidéo qu’ils ont intitulée ‘Hangar 21’ et cela montre bien sûr que cette solution peut fournir une finition photoréaliste remarquable dans n’importe quel contenu.

Vive les ombres et les reflets

FidelityFX se distingue également par son Open Source, et sa mise en œuvre est remarquable, étant déjà disponible dans 35 jeux nouvelle génération tels que «Dirt 5», «Microsoft Flight Simulator 2020» ou le futur «Far Cry 6».

Les responsables d’AMD ont voulu démontrer le potentiel de ces outils, et pour cela ils ont publié une vidéo intitulée “ Hangar 21 ” dans laquelle l’action permet de montrer comment ces effets d’éclairage, ces ombres et ces reflets peuvent avoir un impact dans le résultat final de ceux qui développent des jeux pour PC et consoles.

L’architecture RDNA 2 présente dans la nouvelle famille AMD Radeon 6000 a désormais des effets plus nombreux et meilleurs qui tirent parti de cette puissance. Entre eux met en évidence l’ombrage variable d’analyser la luminance et le mouvement des photographies pour optimiser leur rendu et obtenir des performances optimales.

Le nouveau Denoiser pour améliorer la qualité visuelle du lancer de rayons en temps réel ou ce que l’on appelle Tri parallèle, un effet qui ne s’adresse pas aux gamers mais aux développeurs, puisqu’il leur permet de gérer très rapidement les informations de chaque frame sur le GPU.

Regardez la partie droite de l’image avec les reflets dans les carrés rouges: cet effet applique des techniques qui rendent la réflexion du pion, par exemple, beaucoup plus réaliste.

Avec FidelityFX, la proposition d’AMD est claire: ils veulent augmenter une alternative non propriétaire aux technologies RTX et DLSS de Nvidia, et offrez ces outils aux développeurs pour qu’ils les implémentent dans leurs jeux.

L’expérience est ici un diplôme et son concurrent semble avoir un certain avantage dans ce type d’améliorations du photoréalisme ou de son impact sur les performances du graphisme, mais cette démo montre clairement qu’AMD veut profiter de la puissance de ses graphismes et aussi ce composant Windows 10 appelé DirectX 12 Ultimate Il offre une prise en charge native du lancer de rayons avec la technologie DirectX Raytracing (DXR).

Plus d’informations | AMD