League of Legends : Le principal problème avec la refonte d’Udyr et pourquoi il n’est pas sorti

League of Legends est l’un des plus grands jeux multijoueurs du marché, accueillant un grand nombre de joueurs du monde entier. Pour garder le public actif, le jeu est constamment mis à jour en corrigeant le contenu qu’il ajoute de nouveaux objets, mécanismes et personnages.

Mais, quelque chose qui se heurte encore à l’évolution constante du jeu, ce sont les premiers personnages qui étaient là depuis son lancement, tel est le cas de Udyr, champion qui continue d’avoir la même esthétique depuis son départ.

Udyr, Cela a été l’une des refontes les plus problématiques pour Riot Games, et bien que la relance de son nouveau look et de sa mécanique ont été annoncés il y a près d’un an, il semble que les développeurs ne voient toujours pas de sortie optimale pour qu’elle corresponde à leur style de jeu.

Cette situation a inquiété les joueurs, qui n’ont pas tardé à manifester leur mécontentement car une date de sortie pour le changement d’image du champion n’a pas encore été proposée.

reav3, Le responsable de la production des personnages de League of Legends, a tenu à rassurer les joueurs sur les problèmes de relance, rappelant tout d’abord qu’une date précise pour la sortie du rework n’a jamais été donnée..

Malgré tout, il précise que l’un des principaux problèmes auxquels ils sont confrontés est le immense travail visuel à faire pour y parvenir.

Udyr est classé par les propres employés de Riot Games comme l’un des champions les plus compliqués pour créer des skins, Eh bien, depuis sa sortie en 2009, il n’a reçu que cinq skins, étant le deuxième personnage qui doit attendre le plus longtemps pour le lancement d’un skin, seulement dépassé par l’impopulaire Taric.

Amener les skins d’Udyr au niveau de qualité actuel demande désormais une quantité de travail démesurée, car il dispose de quatre formes d’attaque qui modifient l’apparence du champion et les effets visuels de ses capacités. Et même, on ajoute qu’il est l’un des rares champions de League of Legends à avoir un skin définitif, là où il reste encore des efforts à investir.

Suivant la philosophie et sa retenue dans la sortie de nouveaux personnages, Riot Games ne publiera la refonte d’Udyr que « lorsqu’elle sera prête », un processus qui pourrait prendre quelques mois ou jusqu’à un an, laissant suffisamment de place pour publier une deuxième mise à jour . visuel et gameplay raffinés pour le champion.