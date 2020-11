Batman et Joker font équipe dans la Justice League de Zack Snyder

Tant qu’il y a eu un Batman dans l’imaginaire public, le Joker a été son ennemi juré. Plusieurs livres d’une valeur littéraire ont été écrits sur la façon dont les deux personnages représentent les forces opposées de l’Ordre et du Chaos, et leurs affrontements enflammés au fil des ans ont reflété leur inimitié profondément enracinée. Mais cela pourrait changer. Dans une interview avec Au-delà de la bande-annonce, le cinéaste Zack Snyder a laissé entendre que son prochain Ligue de justice Le film pourrait voir le chevalier noir du même côté que le prince clown du crime pour une fois.

Le commentaire «l’eau sous le pont» semble indiquer que tout ce qui a existé entre Batman et Joker dans le passé devra être mis de côté afin de faire face aux événements de la Justice League de Zack Snyder. Nous savons déjà grâce aux indices intégrés dans Batman contre Supermanet 2016 Suicide Squad que Joker et Harley Quinn ont assassiné Robin, mettant peut-être le feu à Wayne Manor dans le processus.

C’est beaucoup de mauvais sang à mettre derrière eux, d’autant plus qu’il a été fortement suggéré que la mort de Robin est ce qui a poussé Batman à devenir incontrôlable, ce qui l’a amené à casser toutes les dents de Joker et à devenir obsédé par le meurtre de Superman. Pourtant, s’il y a une menace qui peut avoir la priorité sur la destruction du Joker, c’est la menace présentée par Lord Darkseid, le dieu-roi de la planète Apokolips, qui vient sur Terre pour asservir tous les êtres vivants en Justice League de Zack Snyder.

Il semble que Joker pourrait aider Homme chauve-souris d’une manière ou d’une autre pour faire face à l’arrivée de Darkseid et, selon Snyder, c’est le seul nouveau scénario ajouté à son film grâce aux récentes reprises.

«C’était amusant d’avoir un segment du groupe ensemble pour cette petite vignette, et vous savez, travailler avec Jared Leto était vraiment incroyable, son attention aux détails et il se soucie vraiment d’être génial et donc, vous savez, c’était amusant et tout le monde a fait un niveau incroyable, et a même essayé de tirer [the middle of a medical emergency] est-ce que vous savez, c’est un peu une affaire, mais tout le monde a apporté un énorme jeu A et voulait vraiment être cool et je ne pourrais pas être plus heureux de ce que ces gars ont fait et c’est vraiment cool et très amusant … c’est vraiment le seul chose que j’ai ajoutée en dehors de, vous savez, en dehors de la photographie originale. «