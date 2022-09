Qui est qui dans la saison 2 de « Destiny : The Winx Saga »

La deuxième saison de « Destiny: The Winx Saga » (« Fate: The Winx Saga » dans sa langue d’origine), série netflix basé sur la saga animée Winx Club, créé par Iginio Straffi, a été confirmé en janvier 2021 et sera présenté en première sur la plateforme de streaming le 16 septembre 2022.

Après que Rosalind soit devenue directrice d’Alfea à la fin de l’épisode précédent, dans les nouveaux épisodes, les fées commencent à disparaître, alors Bloom et ses compagnons devront l’arrêter avant qu’elle ne fasse des ravages dans l’Autre Monde.

Parmi les acteurs de retour pour la deuxième saison de « Destiny : la saga des Winx» sont Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum, Sadie Soverall, Freddie Thorp, Danny Griffin, Theo Graham, Jacob Dudman, Ken Duken et Rob James Collier.

Et ils sont rejoints par des acteurs comme Brandon Grace, Éanna Hardwicke, Paulina Chávez, Daniel Betts et Miranda Richardson, mais qui est qui dans les huit nouveaux chapitres du série netflix?

Ce sont les protagonistes de la deuxième saison de « Destiny : The Winx Saga » (Photo : Netflix)

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « DESTINATION : LA WINX SAGA 2 »

1. Brandon Grace est gris

Brandon Grace Il est chargé d’incarner Gray dans la deuxième saison de la série créée par Iginio Straffi. C’est le premier rôle majeur de Grace et aucun détail sur son personnage n’a été révélé jusqu’à présent.

2. Eanna Hardwicke est Sébastien

Dans le nouvel épisode de « Destiny : la saga des Winx”, Eanna Hardwick, un acteur irlandais qui est apparu dans « The Eclipse », « Vivarium » et « Normal People », joue Sebastian. Quel rôle aura ce personnage dans les nouveaux épisodes ?

3. Paulina Chavez est Flora

Pauline Chávezactrice américaine d’origine mexicaine connue pour avoir joué dans la série « L’univers en expansion d’Ashley García », est chargée de donner vie à Flora, la fée de la terre, qui est l’un des personnages préférés des fans de fiction animée.

Paulina Chávez dans le rôle de Flora dans la deuxième saison de « Destiny : The Winx Saga » (Photo : Netflix)

4. Miranda Richardson est la principale Rosalind

Bien que Lesley Sharp ait été chargée de jouer Rosalind dans le premier épisode, dans la deuxième saison de « Destiny : la saga des Winx”, est remplacé par Miranda Richardson, Actrice anglaise connue pour sa participation à « Alice au pays des merveilles » (1999), « Le Fantôme de l’Opéra » (2004), « Harry Potter et la coupe de feu » (2005) et « Good Omens » (2019).

Miranda Richardson en tant que réalisatrice Rosalind dans la saison 2 de « Destiny : The Winx Saga » (Photo : Netflix)

5. Daniel Betts est le professeur Harvey

De même, Daniel Betts, un acteur britannique qui joue le sergent Morris dans la série Netflix «éducation sexuelle», remplace Alex Macqueen en tant que professeur Harvey, qui enseigne la botanique à Alfea et est le père de Terra et Sam.