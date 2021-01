Shingeki no Kyojin: quand et à quelle heure voir l’épisode 7 de la saison 4

Shingeki no Kyojin Il avance lentement sur la fin de son anime avec sa quatrième saison et il ne reste plus que quelques épisodes pour la clôture. La série à succès en est à son apogée et dans les prochaines heures, elle lancera son septième chapitre. Notez le jour et l’heure auxquels le lancement sera disponible dans votre pays!

Ce dimanche L’assaut du 24 janvier arrivera, la première qui sera basée sur les chapitres Chapitres 102, 103 et 104 de la bande dessinée. Ce sera l’épisode 7 des 10 que la quatrième saison de Shingeki no Kyojin a préparé. La fin de est datée du le 14 février et clôturera définitivement la saga qui a débuté en 2013.

La dernière version était Déclaration de guerre, où Eren et la troupe de reconnaissance ont affronté le Warhammer Titan. Le chapitre s’est terminé avec Porco ne comprenant pas comment il est possible que de simples humains puissent le vaincre sous sa forme de Titan et l’attente générée était énorme.

Quand Shingeki no Kyojin Saison 4 Episode 7 Première?

La nouvelle version arrivera ce 24 janvier 2021 dans la nuit du Japon et le matin de l’Amérique latine. L’épisode 7 avait un teaser officiel qui a rendu les fans fous. « Les démons de Paradise Island. Les guerriers affrontent l’armée en utilisant l’équipement de manœuvre. Le cri de Gabi et Falco atteindra-t-il Reiner? », était la vente officielle de la première.

Comment regarder Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 7?

Crunchyroll téléchargera l’épisode le même 24 janvier avec des sous-titres en espagnol et en HD, mais uniquement pour les utilisateurs Premium. Les fans qui ont la version gratuite devront attendre une semaine pour la voir jusqu’au 31 janvier. D’un autre côté, c’est dimanche et vous pouvez profiter des chapitres cinq et six.

À quelle heure Shingeki no Kyojin saison 4 épisode 7 première au Mexique?

Pour le Mexique et l’Amérique centrale, ce sera à partir de 9h10.

