« Destiny: The Winx Saga » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Bloom a réussi à vaincre les brûlés et à sauver ses amis, mais elle a également libéré Rosalind, qui est devenue la nouvelle directrice d’Alfea. Par conséquent, son histoire et celle de ses camarades fées n’est pas encore terminée. Jusqu’à présent, Netflix n’a pas confirmé une deuxième saison de « Destination: La saga Winx», Mais la fin du premier a tout laissé prêt.

PLUS D’INFORMATIONS: Que s’est-il passé à la fin de « Fate: The Winx Saga » et qu’est-ce que cela signifie pour la saison 2?

Toujours dans une interview avec The Wrap Abigail Cowen, qui joue Bloom dans « Fate: The Winx Saga », a révélé qu’il y a la possibilité d’un deuxième opus et que Flora pourrait la rejoindre.

«Si nous avons la chance d’obtenir une deuxième saison, je pense que Flora viendrait et elle l’apprécierait certainement. Je ne fais pas partie du processus de casting, mais je pense que si la série entre dans une deuxième saison, j’espère que ces préoccupations peuvent être abordées, car je pense que la diversité à la fois devant et derrière la caméra est vitale et indispensable tout au long l’industrie et à l’international. Je pense donc qu’il est important que nous ayons ces conversations », a-t-il ajouté.

Bloom a déverrouillé l’ancienne magie des fées (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 2 DE «DESTINO: LA SAGA WINX»?

Bien qu’un peu tard, Bloom comprend que Rosalind n’est pas la seule à pouvoir l’aider avec ses pouvoirs, ses amis peuvent aussi le faire. Avec l’aide de Stella et Aisha, il parvient à vaincre tous les brûlés et déverrouille l’ancienne magie des fées.

Quand tout est fini, les cinq amis passent un week-end en Californie et pendant ce temps, Rosalind assassine Farah et cache son corps parmi les brûlés. Avec le soutien de la reine Solarian, Luna, Rosalind et Andreas prennent le pouvoir à Alfea.

Le dernier chapitre de « Destination: La saga Winx”A laissé plusieurs questions qui devraient être abordées dans une deuxième tranche. Parmi eux, qu’arrivera-t-il à Alfea maintenant que Rosalind est à nouveau directrice? Bloom et le reste de ses amis feront-ils quelque chose à ce sujet? Que signifie le retour d’Andreas et l’emprisonnement de Silva? Qu’arrivera-t-il à Beatrix et Riven? Bloom et Sky seront-ils toujours ensemble?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « DESTINO: LA SAGA WINX »

La deuxième saison de « Destination: La saga Winx»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Destiny: The Winx Saga »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « DESTINO: LA SAGA WINX 2 »

Même si Netflix Il n’a encore rien confirmé à ce sujet, ce sont les acteurs qui pourraient revenir dans un deuxième opus.

Abigail Cowen comme Bloom

Hannah van der Westhuizen comme Stella

Precious Mustapha en tant que Aisha

Eliot Salt en tant que Terra

Elisha Applebaum comme Musa

Sadie Soverall comme Beatrix

Danny Griffin comme Sky

Freddie Thorp comme Riven

Theo Graham comme Dane

Jacob Dudman comme Sam

Josh Cowdery comme Mike

Eva Birthistle comme Vanessa

Robert James-Collier comme Silva

Kate Fleetwood comme reine Luna

Ken Duchenne comme Andreas

Lesley Sharp comme Rosalind

Sadie Soverall reprendra-t-elle son rôle de Beatrix dans « Fate: The Winx Saga » saison 2? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «DESTINO: LA SAGA WINX» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Destination: La saga Winx« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes arriveront sur la plate-forme de streaming en 2022.