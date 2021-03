Eddie Murphy admet qu’il faisait des films ‘S **** y’ pendant quelques années

Eddie Murphy a admis qu’il a décidé de faire une pause après avoir joué dans trop de**** y films ‘, avoir été regroupé avec plusieurs Razzie nominations pendant une période de 10 ans.

Murphy, 59 ans, est apparu sur Marc Maron’s WTF Podcast regarder retour sur son iconique carrière, révélateur il a décidé de se retirer du jeu pendant un moment après plusieurs rôles de film l’ont laissé se sentir moins que fier de son travail.

Au cours de sa carrière, Murphy a a reçu un total de huit nominations pour Framboise dorée «Razzie» Prixs – un prix de parodie montre que honneurs le pire films et performances de la an – grâce à des films dont Les aventures de Pluto Nash, j’espionne, Showtime, Norbit, Rencontrez Dave, imaginez ça et Un millier de mots.

Murphy à Norbit. Crédit: Paramount

Depuis, pourtant, il a été un peu plus sélectif avec ses rôles au cinéma – having même une fois a décidé de step de retour de l’industrie pendant un certain temps.

Il a dit: « Le plan était – ‘cause J’avais arrêté de faire des films en 2011 – J’étais comme, ‘Laisse-moi faire une pause films’.

« Parce que je faisais ces s **** y films, et c’était comme, ‘C’est *** n’est pas amusement.’ Ils me donnent des Razzies; Je pense que mère***ers m’a donné le pire acteur jamais Razzie ou une merde.

« C’est comme, ‘Peut-être qu’il est temps de faire une pause? »

Riant à travers son entretien avec Maron, Murphy ne semblait pas amer de ce qui s’était passé – d’autant plus qu’il le prenait comme une courbe d’apprentissage.

Il a continué: «Quand tu auras le pire acteur de tous les temps Razzie? Peut-être que j’ai besoin de me retirer.

Crédit: PA

«J’allais faire une pause d’un an, puis tout d’un coup, six ans se sont écoulés, et je suis assis sur le canapé et [thinking], ‘Tu sais, je pourrais m’asseoir sur ce canapé et ne pas en descendre, mais je ne le fais pas voulez laisse-le, le dernier tas de merde [audiences] m’a vu faire des taureaux *** ‘.

« Alors, je me suis dit: ‘Laisse-moi descendre du canapé et faire des trucs et rappeler’em que je suis drôle et si je voulez retourne sur le canapé, je pourrais faire ça ‘. «

Heureusement, Murphy a finalement été justifié lorsqu’il a figuré dans les années 2020 Dolémite Est mon nom, qui lui a valu de nombreux prix et nominations, dont le Razzie Redeemer Award.