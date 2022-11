L’actrice de Merlina qui s’est inspirée d’Hitchcock pour son rôle

Netflix

L’un des noms de Merlina avec un parcours intéressant dans l’industrie cinématographique hollywoodienne a admis qu’Hitchcock l’avait inspirée. Qui est-ce?

© IMDbMerlin

Merlin est désormais disponible en Netflix et avec l’arrivée du personnage incarné par Jenna Ortega il y a aussi beaucoup de visages familiers qui font partie de cette histoire qui mêle fantaisie et terreur tout en ajoutant un autre chapitre à la mythologie de La famille Addams qui est présent dans les films, les émissions de télévision, les bandes dessinées et même les jeux vidéo.

Une des actrices Merlin était très satisfaite de son travail dans la série de Netflix. Il s’agit de gwendoline christiequi dans cette fiction prête son corps à Larisa Weemsla personne en charge de la Plus jamais l’Académie qui est en charge de jeunes très spéciaux qui ne pouvaient pas s’intégrer dans un lieu aux caractéristiques différentes, comme c’est le cas du protagoniste de l’émission télévisée Netflixle jeune Addams.

L’actrice de jeu des trônes Oui Guerres des étoiles a révélé que le directeur de Merlin, Tim Burtonlui a donné toute sa confiance pour développer le personnage de Weems, ce qui l’a rendue très heureuse car c’était une belle opportunité pour quelqu’un qu’elle définissait comme un « maître du cinéma ». Certes, la carrière du réalisateur de Homme chauve-souris Oui Jeunes aux mains d’argent parle pour lui-même.

Gwendoline Christie satisfaite de son rôle dans Merlina

« Ce qui me revenait sans cesse, c’était cette idée de cette héroïne Hitchcockienne, cette sirène d’écran, que peut-être cette jeune femme regarderait à travers notre portail mystique, le cinéma, pour être une incarnation de ses fantasmes. Et étrangement, Tim a eu exactement la même idée et Colleen Atwood aussi. »l’actrice a dit euh sur l’approche qu’il a développée pour ce personnage essentiel au sein Merlin.

gwendoline christie fait référence à tippi hedren Oui Kim Novak dans cette conversation. Elle a déclaré : « Alors que les héroïnes d’Hitchcock ont ​​tendance à subir toutes sortes de traumatismes, c’était excitant pour moi d’être une femme en charge de son propre destin, qui était impitoyablement ambitieuse et se mettait volontairement dans des situations extrêmes et dangereuses. ».

« C’est la première fois que je me sens belle à l’écran »Christie a déclaré, ajoutant: « Je ne peux exprimer ma plus sincère gratitude à Tim et Colleen et à notre équipe de coiffure et de maquillage. Colleen Atwood est à juste titre une légende ». Parallèlement, il révèle qu’à travers le cinéma d’Hitchcock, il a pu s’approprier « une façon différente de bouger, avec prestance, élégance et une posture plus ballet »fonctionnalités essentielles pour votre Larisa Weems.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂