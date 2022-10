Manolo Caro a confié un nouveau projet à Netflix et il s’agit de « La Sainte Famille”. La série présente des personnalités renommées telles que Najwa Nimri et fleurs de l’aube, actrices qui ont de nombreuses années d’expérience. Cependant, il a aussi des visages plus jeunes, mais tout aussi talentueux.

Précédemment, le cinéaste mexicain a réalisé «la maison des fleurs”, « Quelqu’un doit mourir » et « Il était une fois… mais plus maintenant », le tout avec la plateforme de streaming. Devant le succès de ses productions, ils lui ont de nouveau fait confiance pour livrer une histoire intrigante.

De plus, au sein de la distribution, il y a des artistes bien connus tels que Macarena Gomezqui a joué dans « L’homme de ta vie », et Alex GarcíaExtrait de « Une affaire privée ».

QUEL ÂGE ONT LES PLUS JEUNES ACTEURS DE « SAGRADA FAMILIA » ?

1. Carla Campra a 23 ans

Date d’anniversaire: 16 avril (1999)

Carla Campra, qui joue Aitana, possède une vaste expérience à la télévision. À seulement 23 ans, elle a joué dans des titres tels que « Yo soy Bea », « Fair: The darkest light », « 90-60-90 » et « Señoras del (h)AMPA ». De plus, elle fera bientôt partie de « La fille de la communion ».

2. Ivan Pellicer a 25 ans

Date d’anniversaire: 1 février (1997)

L’acteur qui joue Abel a fait ses débuts avec le film « Ánimas » et avec la série « Fugitivas », où il a joué Rubén. Depuis lors, il a fait partie de plusieurs programmes télévisés tels que « Elite Historias Breves: Patrick » et « Paraíso », bien qu’il n’ait que 25 ans. Prochainement, il participera à « Le club des lecteurs criminels », l’adaptation Netflix du livre de Carlos García Miranda.

Aitana, Gloria et Abel dînent ensemble à la « Sagrada Familia » (Photo : Cinéma Noc Noc)

3. Álvaro Rico a 26 ans

Date d’anniversaire: 13 août (1996)

Álvaro joue Marcos dans « Sagrada Familia ». Cependant, l’acteur de 26 ans est surtout connu pour son rôle de Polo dans « Elite ». De plus, il a fait partie de la série « Velvet Collection », « Relatos con-fin-a-dos », « El Cid », « Alba », entre autres.

4. Pol Hermoso a 27 ans

Date d’anniversaire: 4 mai (1995)

Pol Hermoso, 27 ans, incarne Felipe dans « La Sagrada Familia ». Auparavant, il avait joué le rôle d’Uri dans « Merlí » et de Rubén Entrerríos dans « Alba ». En 2016, il participe à son premier long métrage avec Manuela Burló Moreno dans « Rumbos ».

Pol Hermoso et Álvaro Rico agissant dans la série Netflix, « Sagrada familia » (Photo: Noc Noc Cinema)

5. Miri Pérez-Cabrero a 28 ans

Date d’anniversaire: 15 décembre (1993)

Miri Pérez-Cabrero, 28 ans, qui joue Monica, n’était pas à l’origine une actrice. En 2017, elle a participé à « MasterChef Spain », où elle était la cinquième finaliste. Cependant, en 2020, elle fait ses débuts avec la série Netflix, « Quelqu’un doit mourir », où elle incarne Cristina et travaille aux côtés de Manolo Caro.