Caitlin Cronenberg termine le tournage de ses débuts en tant que réalisateur

Humain, un thriller sur le thème de l’environnement, sera le premier long métrage de Caitlin Cronenberg, qui a récemment terminé le tournage de quatre semaines à Hamilton, en Ontario. Le film est écrit et produit par Michael Sparaga de Victory Man Productions. Il se déroulera sur une seule journée, des mois après qu’un effondrement environnemental mondial a forcé les dirigeants du monde à réduire la population de la terre en utilisant des mesures extrêmes.





« Dès ma toute première lecture, le monde dystopique trop possible du scénario de Michael m’a coupé le souffle, et j’ai immédiatement su que je devais être celui qui devait faire ce film », a déclaré Cronenberg.

Voici un résumé de l’intrigue, gracieuseté de Deadline :

« Dans une enclave riche, un journaliste récemment retraité invite ses quatre enfants adultes à dîner pour annoncer son intention de s’enrôler dans le nouveau programme national d’euthanasie. Mais lorsque le plan du père tourne terriblement mal, les tensions éclatent et le chaos éclate parmi ses enfants. »

Le casting du film comprend Jay Baruchel, qui a déjà affronté la fin du monde aux côtés de plusieurs autres célébrités dans This Is the End, Emily Hampshire de Ruisseau de SchittPeter Gallagher, qui était dans Grâce et Frankie; Sébastien Chacon de UrgenceAlanna Bale, que vous pouvez trouver dans Sorte de et Cardinalet Sirena Gulamgaus de Une greffe.

« Chaque jour sur le plateau était un cadeau et je me sens vraiment chanceux d’avoir travaillé avec des talents aussi remarquables, devant et derrière la caméra. J’ai hâte de partager ce film avec le monde », a déclaré Cronenberg.





Affaire de famille

Cronenberg est la fille du célèbre réalisateur David Cronenberg, dont le travail, entre autres, comprend Numériseurs, La mouche, Sonneries morteset Une histoire de violence. Son frère Brandon Cronenberg est également réalisateur dont les longs métrages incluent Antiviral, Possesseuret la prochaine Piscine à débordement.

Auparavant, Caitlin Cronenberg a réalisé des vidéoclips et des courts métrages tels que La mort de David Cronenbergun court métrage qui utilisait un cadavre prothétique de son père de l’époque où il était sur Slasher : Chair et Sang, la quatrième saison de la série d’anthologies. Bien qu’elle se soit principalement concentrée sur la photographie et l’art. C’est le travail de Cronenberg en tant qu’artiste visuel qui a convaincu Sparaga qu’elle était parfaite pour Humain.

« Son souci du détail, ses compositions riches et sa capacité à transmettre une émotion profonde en ont fait mon premier et unique choix pour réaliser Humain. Qu’elle ait dit oui pour faire de ce film son premier long métrage n’est rien de moins qu’un rêve devenu réalité », a déclaré Sparaga.

Caitlin Cronenberg n’est pas le seul membre d’équipage à avoir un lien avec l’aîné Cronenberg. Doug Koch, directeur de la photographie sur Crimes du futur (2022), occupera également le même poste sur Humain. Après avoir fait la même chose pour Crimes du futur et Une histoire de violence, Dierdre Bowen est le directeur de casting. Brian Garvey, le décorateur, était directeur artistique d’un épisode de Slashermais pas pendant la saison de Cronenberg.

Les producteurs exécutifs du film sont Martin Katz et Karen Wookey de Prospero Pictures, Todd Brown et Nick Spicer pour XYZ Films, et Adrian Love et Laurie May d’Elevation. Hanna Puley sera la costumière, tandis que Noah Segal sera le superviseur de la production.