Guitar Hero Gamer termine à travers le feu et les flammes à une vitesse de 275% pour un nouveau record du monde

Ferme-porte TS90 bras coulisse coupe-feu DORMA - noir - force 3 / 4 variable - 10200219

Détails : Technologie à came et contre-piston:grande souplesse à l?ouverture Prévu pour porte coupe-feu et pare-flammes. Dimensions compactes (L x P x H):246 x 46 x 56. Fixation invisible:corps et glissière équipés d?embouts caches Force de fermeture 3 EN fixe Largeur maxi du vantail:950 mm Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques:vitesse de fermeture de 160° à 15°, à-coup final de 15° à 0°. Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154 Valve de surpression:limiteur de pression hydraulique Réversible pour porte à gauche ou à droite Position du corps à 24 mm de l?axe des paumelles Montage universel: Sur vantail côté paumelles, et sur dormant côté opposé aux paumelles Sur dormant côté paumelles, et sur vantail côté opposé aux paumelles Couleurs:argent, blanc (9016), ou noir en standard RAL au choix du client Fabrication ISO 9001 - Marqué CE et conforme à la norme NF EN 1154 Caractéristiques : Couleur : Noir Force : Fixe 3 Largeur de vantail : 950 mm