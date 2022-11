Les utilisateurs demandent le remboursement de Pokémon Scarlet et Pokémon Purple à Nintendo

En raison des plaintes constantes concernant la grande majorité des problèmes de performances et divers bugs et problèmes, les utilisateurs de »Pokémon écarlate » O »pokémon violet »Ils essaient de récupérer votre argent.

Selon de nouveaux rapports, plusieurs des joueurs contactent Nintendo pour demander un remboursement pour les nouveaux jeux Pokémon, beaucoup assurant que le rapport a été favorable avec le retour de leurs 60 dollars.

Depuis sa première, les réseaux sociaux ont été en proie à différentes vidéos montrant les différentes erreurs dans »Pokémon Scarlet » et »Pokémon Purple », révélant également ses terribles performances dans la Nintendo Switch, présentant des baisses considérables de FPS.

Avant sa sortie le 18 novembre, les attentes pour »Scarlet » et »Purple » étaient très élevées de la part des fans, comme Nintendo et Jeu habituel ils avaient montré une grande série d’améliorations qui arriveraient pour élargir l’expérience Pokémon.

Même Takahito Utsunomiya, le COO de The Pokémon Company, a récemment révélé que les précommandes pour les nouveaux jeux étaient les plus importantes de l’histoire de la franchise, avec « Pokémon Scarlet and Purple » battant même des records pour Nintendo. 10 millions d’exemplaires dans ses trois premiers jours.

Bien qu’il y ait trop de plaintes concernant ses bugs, d’autres fans de » Pokémon » acceptent les problèmes, forçant le jeu à trouver toutes sortes de bugs amusants, obtenant beaucoup de plantages qui, bien qu’ils ne devraient pas se produire, sont le produit de toutes sortes de mèmes.

« Scarlet » et « Purple » présentent aux fans et aux joueurs la neuvième génération de Pokémon, y compris les nouveaux starters, Sprigatito, Fuecoco et Quaxly, et les légendaires, Koraidon et Miraidon. Les Jeux présentent également la nouvelle région de Paldea, inspirée de l’Espagne, avec les mécanismes du monde ouvert vus dans « Pokémon Legends : Arceus ».