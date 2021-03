L’acteur de Sky Rojo qui est aussi un méchant de La Casa de Papel et vous ne l’avez pas réalisé

Ciel rouge Il a piétiné avec son arrivée sur Netflix et est déjà parmi les plus regardés d’Amérique latine. La série séduit par son intrigue et en étant l’un des créateurs de Le braquage d’argent. Avec la célèbre série de voleurs, il présente des similitudes remarquables et même un acteur a participé en tant que méchant dans les deux productions. C’est à propos de qui?

Álex Pina et Esther Martínez Lobato ils ont une fois de plus démontré leur capacité à réaliser un programme aussi intense et engageant que le LCDP. Non seulement ses huit épisodes se combinent drame, violence et suspense, mais incluez également des scènes de stratégie dans le meilleur style de The Professor. En outre, Miguel Angel Silvestre (Moisés) fera partie de la cinquième saison qui débute cette année.

Sky Rojo: l’acteur qui est aussi un méchant dans La Casa de Papel et vous ne l’avez pas réalisé

L’autre acteur qui a également participé à La Casa de Papel est José Manuel Poga. Dans l’épisode 8, il a un petit caméo en tant que violeur de Wendy et gagne le dédain du public. Une sensation similaire a été portée dans la série des voleurs parce que là il joue Cesar Gandia: le chef de la sécurité du gouverneur de la Banque d’Espagne. Dans les deux cas, il a mis la peau du méchant, bien qu’avec des caractérisations si différentes que peu l’ont reconnu.







SKY ROJO e LA CASA DI CARTA hanno en commune tre coudre:

– la produzione di Vancouver Media (et la firme Alex Piña)

– Miguel Ángel Silvestre, protagoniste de Sky Rojo et nouvelle entrée dans La Casa di Carta

– José Manuel Poga (Gandía), il cui ruolo non è ancora stato rivelato. pic.twitter.com/jX3KG3EdNP – Ale (@gianespos)

15 octobre 2020



Il s’agit d’un acteur de 41 ans qui a commencé à jouer à 27 ans quand il était dans le programme Celui qui se profile dans le rôle d’un policier. En 2011, son arrivée au cinéma a été donnée dans le film Un monde carré interpréter un médecin et là, il a commencé un chemin qui l’a conduit à un travail ininterrompu jusqu’à aujourd’hui. Il était protagoniste dans les bandes La lumière avec le temps à l’intérieur et Taxi à Gibraltar et dans la série Víctor Ros, soupçonné Oui Fugitif.

« Ce que je déteste José Manuel Poga à toutes les séries de Vancouver », était le ton des commentaires des personnes qui ont reconnu l’acteur pour son rôle dans LCDP. L’artiste a de nouveau gagné la répulsion du public. Dans ce cas, pour avoir incarné le violeur méprisable de Wendy.