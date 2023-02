Netflix

La quatrième saison de You arrive sur Netflix et ici nous vous dirons son horaire exact afin que vous puissiez voir les nouveaux épisodes avant tout le monde.

Toi, saison 4 : première fois sur Netflix.

L’une des sorties les plus attendues du mois et de toute l’année sur le service de streaming Netflix est la quatrième saison de toi, puisque nous sommes confrontés à l’une des séries les plus acclamées et les plus populaires aujourd’hui. L’adaptation des romans de Caroline Kepnes s’apprête à sortir ses nouveaux épisodes cette semaine, après un an et demi d’attente pour ses fans. A quelle heure vas-tu partir?

Dans la finale de la saison 3, nous avons vu Jo assassiner sa femme, Love, abandonner leur bébé et simuler sa propre mort. Cependant, nous savons qu’il se fait appeler « Nick » et qu’il était à Paris à la recherche de Marienne. Les prochains chapitres se dérouleront à Londres et à Paris. Bien qu’il n’y ait pas de synopsis officiel, il a été révélé que Joe prétend être un professeur d’université nommé Jonathan Moore.

+ À quelle heure la saison 4 de You débute sur Netflix

La quatrième saison de toi sera présenté en première sur Netflix le jeudi 9 février prochain, même si ce sera la partie 1 composée de 5 épisodes. Ce sera à 02h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 04 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 05h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

« Je ne suis plus l’adorable libraire de New York, ni la vendeuse de Los Angeles, ni le mari passionné de la banlieue. Plus maintenant. Permettez-moi de me présenter à nouveau : j’ai passé par un peu de raffinement en traversant le flaque d’eau. Et vivre à Londres m’a permis d’enterrer le passé, pour ainsi dire.mentionne la présentation de Jonathan Moore dans l’une des avancées. La partie 2 des épisodes sera disponible le 9 mars.

Une fois de plus, Penn Bagdley il reviendra sous le nom de Joe Goldberg, désormais « Professeur Jonathan Moore ». Luc Gagé, connu par Vandale américain et Euphorie, rejoint le casting de l’émission. Par contre, ils arrivent aussi pour les nouveaux épisodes Amy-Leigh Hickman, Charlotte Ritchie, Ed Speleers, Tilly Keeper, Niccy Lin, Aidan Cheng, Eve Austin, Ozioma Whenu et Dario Coates. De la production, ils ont précisé que Victoria Pedretti ne reviendra pas en tant qu’Amour.

