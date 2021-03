La collection remasterisée « Life Is Strange » est annoncée

Lors de la diffusion en direct de Square Enix Presents, il a été révélé que « Life Is Strange » et « La vie est étrange: avant la tempête » Ils seront disponibles dans une collection remasterisée plus tard cette année.

La vie est étrange et #La vie est étrange: Before the Storm sera de retour dans une toute nouvelle collection remasterisée, avec des graphismes et des animations améliorés. Disponible dans le cadre de Life is Strange: True Colors Ultimate Edition, ou autonome plus tard cette année. pic.twitter.com/rY3E68VKMN – La vie est étrange (@LifeIsStrange)

« Life Is Strange Remastered Collection » sera disponible dans le cadre de la dernière édition récemment annoncée de « La vie est étrange: les vraies couleurs », ainsi qu’un édition indépendante plus tard cette année.

En outre, la collection comprendra des images remastérisées à travers les personnages et les environnements, une animation des personnages grandement améliorée en utilisant des performances de capture de mouvement du visage complètes, des mises à niveau et des puzzles de jeu raffinés, ainsi que des améliorations du moteur et de l’éclairage.

La collection aussi va inclure Contenu De luxe sorti plus tôt, comme les tenues de Chloe Price et l’épisode bonus «Farewell».

Le jeu toujours n’a pas de date de sortie officielleMais la page de la boutique Steam est actuellement en ligne et les joueurs peuvent s’attendre à plus d’informations tout au long de l’année.