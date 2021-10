Que fait Louis Hofmann après Dark ?

Louis Hofmann est l’un des visages de la première production allemande de Netflix: Sombre. L’action de la série se déroule dans la ville fictive d’Inden, où la disparition d’un enfant révèle les secrets et les liens cachés entre quatre familles alors qu’un sinistre complot de voyage dans le temps s’étendant sur trois générations est dévoilé. Le jeune acteur a catapulté sa popularité grâce à l’émission du géant du streaming.

Au Sombre, Louis Hofmann donne vie à Jonas Kahnwald, un jeune lycéen touché par le suicide de son père. Son interprétation du personnage lui a valu la reconnaissance du public et a suscité l’intérêt des fans pour la prochaine étape de la carrière de l’acteur. Quel est le prochain projet de Louis Hofmann?

Les projets de l’étoile noire

L’interprète a participé au film Le faussaire, qui sortira en salles en 2022. Le film est réalisé par Maggie Peren qui est en même temps responsable de l’histoire dans laquelle Hoffman donne vie à un personnage connu sous le nom Schönhaus Cioma. Les détails de l’intrigue ne sont pas encore connus, mais ils accompagneront le jeune acteur dans le film Luna Wedler, Nina Gummich, Jeanne Werner, Marc Limpach et Jonathan Berlin, entre autres.

Il participe actuellement au film en plein développement intitulé Sur la création des tremblements de terre, qui explore la relation entre l’empereur de Rome, Néron et Sénèque, le mentor qu’il accusera plus tard d’avoir comploté son assassinat. Dans ce cas, John Malkovich agit comme Sénèque et Tom Alex Common crawl fr Nero Le film est réalisé par Robert Schwentke et on ne sait pas grand-chose sur le rôle de Hofmann dans le film.

Nous devons suivre de près les alternatives dans la carrière de Louis Hofmann, qui deviendra sûrement une figure importante de l’industrie à partir de Sombre et les projets auxquels vous participez plus tard. Les films et séries dans lesquels vous choisissez de nourrir votre vie professionnelle seront déterminants pour continuer à favoriser cette popularité que le rôle de Jonas Kahnwald.

