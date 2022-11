« Blockbuster »: l’histoire vraie du dernier magasin de l’entreprise

« superproduction » c’est une Série comique Netflix Produit par Vanessa Ramos, il suit Timmy, le responsable de la dernière vidéo Blockbuster restante, qui lutte pour garder son magasin ouvert et son personnel heureux au milieu de la concurrence et des sentiments collants.

La production de la fiction mettant en vedette Randall Park a commencé en février 2022, s’est déroulée à Vancouver, au Canada, et s’est terminée le 4 mai de la même année. Les dix épisodes de la première saison seront diffusés le 3 novembre 2022 sur la populaire plateforme de streaming.

« superproduction” raconte l’histoire du célèbre magasin de location de jeux vidéo et vidéo à domicile basé aux États-Unis qui a prospéré dans les années 1990. Quelle est la véritable histoire de l’entreprise fondée par David Cook en 1985 ?

Randall Park et Melissa Fumero en tête de liste du casting de « Blockbuster » (Photo : Netflix)

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU DERNIER MAGASIN « BLOCKBUSTER »

Au bout de deux ans, la société spécialisée dans la location de films et de jeux vidéo via des magasins physiques et des services de vente par correspondance comptait déjà 15 magasins en propre et 20 franchisés. En 1989, elle est devenue une entreprise rentable avec plus de 1 000 établissements et en 1990, elle a commencé son expansion internationale en Europe et en Amérique latine.

En 1994, Viacom a acquis Blockbuster pour plus de 7,7 milliards de dollars. et la société en est venue à contrôler 25% de la part de marché mondiale des vidéothèques et à se négocier à 55 € par action.

En 2004, il comptait plus de 9 000 établissements dans le monde, mais peu de temps après, le secteur des vidéothèques a commencé à faiblir pour diverses raisons, notamment la guerre des prix des DVD dans les supermarchés, la télévision par câble et développement des services de vidéo à la demande tels que Netflix.

Blockbuster a eu l’opportunité d’acheter Netflix en 2000, mais l’a refusé. Le 23 septembre 2010, Blockbuster a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite, comme l’a rapporté la BBC à l’époque.

Enfin, en mars 2011, le ministère de la Justice des États-Unis a décidé que la société devait être liquidée. En avril de la même année, il a été repris par Dish Network, le plus grand fournisseur de télévision payante aux États-Unis. Bien que son plan initial était de concurrencer Netflix, en 2014, les 300 derniers magasins de l’entreprise ont fermé leurs portes.

En juillet 2018, seul le Blockbuster de Bend, Oregon, qui fonctionne comme une attraction touristique et n’appartient pas à Dish, et qui a également inspiré la nouvelle série Netflix, restait ouvert.