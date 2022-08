Une bonne personne de Zach Braff: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Acteur de cinéma Zach Braff a mis son prochain projet de réalisation sur le long métrage dramatique Une bonne personne. Le film sortira en salles au début de l’année prochaine et présente des visages familiers.

Braff n’est pas étranger au fauteuil du réalisateur, y étant entré pour la première fois avec les années 2004 État du jardin. La Gommages plomb a également réalisé plusieurs épisodes de la comédie médicale emblématique et un épisode de Ted Lasso en 2020. Après une brève interruption, Une bonne personne marquera le premier long métrage réalisé par l’acteur depuis 2017. Braff a déclaré qu’il souhaitait continuer à réaliser chaque fois que son emploi du temps le lui permettait. Dans une interview avec Vanity Fair, Braff a expliqué :

J’aimerais en faire plus. Je viens en quelque sorte, pour le meilleur, pour le pire, je vais juste là où le vent m’emmène… Et puis la pandémie est arrivée et j’ai écrit ce scénario. Et puis ça s’est mis en place. »

Si tout se passe bien avec cette prochaine entreprise, nous pourrions voir Braff revenir plus souvent au fauteuil du réalisateur. Dans cet esprit, examinons tout ce que nous savons sur Une bonne personne. Qui Braff a-t-il aligné dans le casting? Que peut-on attendre de l’histoire ? Quand et où sortira le film ? Et qu’est-ce que le public devrait savoir d’autre sur Zach Braff Une bonne personne?

Une bonne personne : l’intrigue

Porte des Lions

On ne sait pas grand-chose de l’intrigue à ce stade. Par date limite, nous avons une idée générale de ce que nous pouvons attendre de l’histoire, le synopsis étant :

« Allison, dont la vie s’effondre après son implication dans un accident mortel. Dans les années qui suivent, c’est la relation improbable qu’elle noue avec son futur beau-père qui l’aide inévitablement à vivre une vie digne d’être vécue.

À partir de là, nous pouvons déduire que le film sera un drame axé sur les questions de famille et de découverte de soi. Nous pouvons probablement nous attendre à ce que le personnage principal surmonte sa tragédie avec l’aide de ceux qui l’entourent, en apprenant davantage sur elle-même au cours du processus. Ceci est cohérent avec les travaux antérieurs de Braff, tels que État du jardin, J’aurais aimé être là, et Aller avec style. L’intrigue semble ressembler le plus au premier film de Braff, État du jardin. Dans ce film, le personnage principal de Braff est rentré chez lui après la mort de sa mère et a travaillé pour reconstruire sa vie après des années de dépression et de dépendance à la drogue. Peut-être Une bonne personne est la façon de Braff de rappeler ses premiers jours afin de boucler la boucle de sa carrière.





Ces films traitent généralement de tragédie et de perte, où le personnage principal doit se retrouver et apprendre quelque chose sur le monde. Il est sûr de dire que c’est une stratégie différente de celle utilisée par la sitcom de Braff Gommages. Bien que les informations sur l’intrigue soient encore certes légères, il est prudent de dire que le public qui apprécie le travail antérieur de Braff devrait trouver quelque chose à aimer ici. Des informations plus détaillées sur l’intrigue devraient suivre à l’approche de la date de sortie.

Une bonne personne : le casting

Studios Marvel

Braff a un casting empilé aligné pour sa prochaine entreprise de réalisateur. Le personnage principal Allison est interprété par l’actrice Florence Pugh, qui est en couple avec Braff depuis 2019. Le beau-père potentiel d’Allison n’est autre que Morgan Freeman lui-même. Braff a déjà réalisé Freeman en 2017 Aller avec style, aux côtés d’autres icônes Michael Caine et Alan Arkin. Pourtant, des noms comme Freeman et Pugh attirent beaucoup et attireront probablement un large public.





En plus des rôles principaux de Pugh et Freeman, nous savons qui complétera le casting de soutien. Saturday Night Live Molly Shannon est sur le point de rejoindre Pugh et Freeman, bien que son rôle soit inconnu pour le moment. SOS Fantômes : l’au-delà La star Celeste O’Connor joue le joueur de football du lycée Ryan, dont le monde a également été bouleversé par le même accident dans lequel Allison a été impliquée.

La vie en morceaux La star Zoe Lister-Jones est Simone, une vétéran des Alcooliques anonymes endurcie et débrouillarde qui a surmonté de nombreux obstacles pour arriver à une bonne place dans sa propre vie. Pour terminer, Dickinson La star Chinaza Uche joue Nathan, qui essaie également de se créer une nouvelle vie après avoir abandonné les abus et les traumatismes de son enfance.

Mis à part Pugh et Freeman, le reste de la distribution est nouveau dans le travail de Braff. Cependant, vu la haute volée des noms, on peut raisonnablement s’attendre à une autre sortie réussie de l’acteur-réalisateur. Ce sont tous les castings confirmés que nous avons à ce jour, et des annonces de casting supplémentaires suivront probablement dans les semaines et les mois à venir.

Le film devrait sortir en salles par United Artists Releasing le 24 mars 2023. La production a commencé en novembre 2021 à Columbia High School dans le comté d’Essex, New Jersey, où Braff est un ancien. MGM gérera les droits de production de Une bonne personnequi couvrirait des territoires en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine.