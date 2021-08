Réactions des fans à la bande-annonce de la saison 10 d’American Horror Story

Créateur de Joie, Crier les reines, Pose, Le politicien, Hollywood, à cliquet et bien d’autres séries, Ryan Murphy continue de montrer qu’il est l’un des producteurs les plus importants de l’industrie. Et avec la dixième saison de Histoire d’horreur américaine il ne fait que le confirmer : FX a publié le premier regard et les fans de la bande ont rapidement partagé leurs premières impressions sur les réseaux sociaux. Regardez ici ce qu’ils ont dit!







Avec Brad Falchuk, Murphy a créé cette série d’horreur en octobre 2011. Une décennie a passé et son public est toujours attaché à la proposition comme au premier jour. La clé? Chacune des saisons fonctionne comme une mini-série distincte. Bien que les personnages et les paramètres soient répétés, l’intrigue varie dans chacun d’eux. Evan Peters, Sarah Paulson Oui Lily Rabe ont leur rôle dans plus d’une saison, ainsi que Frances Conroy, Kathy Bates, Jessica Lange et Emma Roberts, entre autres.

Dans ce cadre la 25 août la dixième saison qui s’intitule Fonctionnalité double et qu’il sera divisé en deux parties. Le premier sera Marée rouge et nous avons déjà eu un premier aperçu de FX qui a sorti leur bande annonce officiel. L’intrigue mettra en vedette un écrivain en difficulté, accompagné de sa femme enceinte et de sa fille, qui s’éloignent de la ville pour l’hiver. Le deuxième versement sera appelé Vallée de la Mort et pour le moment il n’y a pas de date de sortie confirmée. De plus, le 8 septembre, le lancement de la retombées Histoires d’horreur américaines.

Macaulay Culkin fera partie de la dixième saison (FX).



Avec cette saison on peut apprécier le retour de Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe, Billie Lourd, Leslie Grossman, Angelica Ross, Adina Porter, Finn Wittrock et Denis O’Hare. De plus, ils feront partie du casting Macaulay Culkin et Kaia Gerber, accompagnée de Frances Conroy. Les fans ne peuvent plus attendre et ont partagé leur avis sur Twitter. Ici, nous vous montrons leurs réponses.

+ Réactions à la bande-annonce d’American Horror Story 10