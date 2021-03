La vidéo virale d’Úrsula Corberó faisant l’éloge de Lali Espósito en Argentine

Ciel rouge Oui Le braquage d’argent Ils ont de plus en plus en commun: en plus d’être des mêmes créateurs, partageant des acteurs et même des lieux, Netflix a mis en ligne ces dernières heures une vidéo qui relie deux de ses stars. Úrsula Corberó, interprète de Tokyo, a enregistré une vidéo faisant l’éloge de Lali Espósito, l’actrice de Wendy. L’Espagnol a imité l’accent argentin de son collègue et est rapidement devenu viral. Vraiment incontournable!

« Lali est une fille très cool, elle flambe la fille. Comprenez-vous? La wacha est infatigable, elle joue dans tout ce qu’elle fait et cela pour moi, en tant que femme, m’inspire plus que le but de Diego contre les Anglais. Est-ce que vous Comprends? Lali, tu es une cape, tu es une mauvaise cape, tu es grosse, tu es une grande cape. Je t’aime, jolie. Des paillettes pour toi « , était le message que Úrsula a envoyé « une lettre d’amour ».

La vidéo d’Úrsula Corberó parlant en Argentine de Lali Espósito







La vidéo avait déjà presque un million de vues sur le compte Instagram de Lali et cela a généré toutes sortes de réactions. Les fans ont souligné l’amitié qui unit les deux actrices et même s’en souviennent la rencontre qu’ils ont eue à Madrid en décembre dernier lorsqu’ils sont devenus viraux pour avoir dansé avec Nathy Peluso.







La relation des deux stars a commencé en août 2019, quand ils se sont rencontrés dans un restaurant à Buenos Aires et ont accepté de se voir. Corberó se rend assidûment dans la capitale argentine car elle est en couple avec lui Chino Darín depuis 2016 et c’est pourquoi l’accent est si bien ressorti. La dernière visite des Espagnols sur les terres sud-américaines remonte à la fin du mois de février.

L’expérience de l’interprète de Tokyo en Argentine inclus les mois de confinement lors de la première vague de coronavirus. En mars 2020, elle était en vacances et s’est retrouvée bloquée à Buenos Aires. Elle a dû être mise en quarantaine avec son petit ami chez son beau-père Ricardo Darin.