Netflix fixe la date de sortie du nouveau drame Pain Hustlers

Pour tous ceux qui recherchent un nouveau thriller de complot pharmaceutique rempli d’acteurs primés pour les lancer dans un terrier de lapin captivant, ils auront bientôt de la chance. Parmi sa liste apparemment interminable de sorties à venir, Netflix a un nouveau thriller pharmaceutique à venir sur la plate-forme appelé Aventuriers de la douleur. Le service de streaming a récemment révélé la date de sortie officielle du film qui se déroulera plus tard cet automne, le 27 octobre, selon Netflix.com.





Aventuriers de la douleur est le dernier projet du réalisateur David Yates, avec Wells Tower derrière le scénario. Le film est basé sur un article explosif du New York Times Magazine de 2018 intitulé de la même manière « The Pain Hustlers », écrit par Evan Hughes, et son livre de suivi intitulé La vente agressive : crime et punition dans une start-up d’opioïdes. Les deux sources de Hughes dévoilent l’histoire vraie d’une startup pharmaceutique maintenant en faillite au début des années 2000 appelée Insys Therapeutics qui a finalement grandi pour gagner des millions en vendant un seul analgésique, le fentanyl, l’opioïde le plus puissant disponible aujourd’hui et le centre d’un médicament en cours crise.

Le film apporte une interprétation visuelle de cette œuvre incroyablement convaincante de Hughes à travers les yeux du personnage fictif Liza Drake, joué par Emily Blunt (Un endroit silencieux). Liza, voulant une vie meilleure pour elle-même et sa jeune fille, choisit de travailler chez Insys Therapeutics. Ses talents aident rapidement l’entreprise à réussir tandis qu’elle engrange la richesse pour elle-même et sa famille. Cependant, malgré tout ce succès, Liza se retrouve bientôt sans le savoir au centre d’un complot criminel auquel il lui sera difficile d’échapper.

Emily Blunt joue aux côtés de Chris Evans (Couteaux sortis), Catherine O’Hara (Ruisseau de Schitt) et Andy García (Douze de l’océan). À ce stade, peu d’autres détails sont connus sur le film et une bande-annonce n’a pas encore été publiée par Netflix. Cependant, le projet est en post-production, nous en aurons donc probablement un assez bientôt.





L’existence cruelle et nuisible d’Insys Therapeutics

La société sur laquelle les découvertes de Hughes et le film étaient basés était une start-up à Chandler, en Arizona, détenue par John Kapoor, un scientifique immigrant avec un instinct commercial implacable qui avait déjà amassé une fortune substantielle dans les produits pharmaceutiques. Insys Therapeutics a été construit avec certains des vendeurs les plus durs et les plus sanguinaires que Kapoor ait pu trouver, ciblant sans relâche les médecins les plus sensibles à leur persuasion. Leur principal produit était le fentanyl, un médicament qui n’était destiné qu’aux patients atteints d’un cancer à un stade avancé et qui est devenu l’un des opioïdes durs les plus largement distribués et une sensation à Wall Street.

Cependant, certains employés à l’intérieur ont été poussés à leurs limites et ont dénoncé. Toute la ruse s’est effondrée avec une enquête criminelle profonde qui a conduit à l’une des batailles judiciaires les plus dramatiques de tous les temps et a déclenché une lutte continue contre les opioïdes comme le fentanyl et les géants pharmaceutiques qui continuent de les vendre à des millions d’Américains. Après que de nombreux dirigeants aient été accusés de multiples chefs d’accusation de racket, Insys Therapeutics a officiellement fait faillite en 2019.