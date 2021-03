Wolfgang Van Halen surprend avec la sortie de deux nouvelles chansons

Après avoir débuté dans le monde de la musique en tant que guitariste avec son père, la légende du rock Eddie van halen, guitariste, chanteur et auteur-compositeur Wolfgang Van Halen se prépare pour la prochaine sortie de son premier album, dans lequel il présentera sous le nom de son projet musical »Mammouth WVF”Juin prochain.

Pour réduire l’attente, Wolfgang a décidé de sortir deux des chansons appartenant à son matériel, qui sont intitulées « Ne recule pas« Y »Réfléchir», Avec le premier présentant une vidéo du musicien dans le studio d’enregistrement, entouré de multiples versions de lui-même jouant des instruments pendant la chanson.

«Tout le monde devient fou, ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils sont morts et finis», chante le jeune Van Halen au rythme de riffs de hard rock tonitruants. «Think It Over» n’a pas de clip vidéo, bien que la chanson ait un ton plus léger et plus nostalgique: «Je ne peux pas revenir en arrière. Tout n’est pas fait pour durer », dit Wolfgang pendant le chœur.

Mammoth WVH prépare son arrivée au public le 11 juin. Cet album a pour thème « Distance », qui aurait été révélé dans la marge des mois après la mort d’Eddie Van Halen. Au cours du mois dernier, Wolfgang a rendu un hommage télévisé à son père, avec qui il a joué aux concerts de Van Halen ces dernières années.

Lors de la participation du musicien à l’émission Jimmy Kimmel, quelques vidéos de Wolfgang alors qu’il était encore bébé avec son père ont été montrées, ainsi que des vidéos de famille dans lesquelles le couple était sur la plage ou le jeune musicien jouant de la batterie à la maison. .

Le rôle de Wolfgang en tant que membre de « Van Halen » a commencé en 2007, quand il a remplacé le bassiste Michael Anthony après sa séparation du groupe. Bien qu’il n’ait eu qu’une seule apparition sur l’un de leurs albums (« A Different Kind of Truth » en 2012), Wolfgang faisait partie de chacune des tournées du groupe jusqu’à la séparation du groupe l’année dernière après sa mort. Eddie.