Encanto : qui sont les stars colombiennes qui donnent de la voix aux personnages

Un nouveau film d’animation vient de la main de Studios d’animation Walt Disney et promet de devenir l’un des favoris de l’année. Il s’agit de Charme, dirigée par Jared Bush et Byron Howard -qui a travaillé sur les tubes de Zootopie et Emmêlé– et qui cherchent à répéter cette formule si bien accueillie par le public. A cette occasion, l’intrigue se déroulera en Colombie, donc de grandes stars locales donneront de la voix aux personnages. Sachez qui ils sont !

Avec script de Castro Smith et Bush, la bande fonctionnera comme une comédie musicale avec des chansons de Lin-Manuel Miranda, de Hamilton et Moana, et Germaine Franco, de Dora et la cité perdue et Noix de coco. Tous collaboreront pour raconter l’histoire de le madrigal, une famille extraordinaire qui vit cachée dans les montagnes de ce pays, précisément dans une maison magique. Ils sont situés dans un endroit connu sous le nom de un Charme, qui a béni les enfants avec un cadeau unique: de la super force à la capacité de guérir.

Cependant, Mirabel était la seule à ne pas recevoir ce pouvoir. Lorsqu’elle découvre que la magie qui entoure ce site est en danger, la seule Madrigal non douée décide qu’elle pourrait être le dernier espoir de sa famille. Le détail qui se déroule en Colombie n’est pas mineur : le film de Disney cherche à couvrir la diversité, la culture, les gens et la musique de votre pays. En fait, il a été réalisé en collaboration avec le Fonds culturel colombien et c’est pourquoi les acteurs qui lui donnent une voix sont si importants.

est 25 novembre Il sera présenté en première dans les salles avec une distribution de voix en espagnol 100% colombien. En ce sens, ils participeront pour la version pour l’Amérique latine et l’Espagne, María Cecilia Botero comme Abuela Alma, Mauro Castillo comme Félix, Angie Cepeda comme Julieta, Alejandro Riaño comme Bruno et Carolina Gaitán comme Pepa. Ce sera aussi Olga Lucia Vives celui qui est chargé de doubler les voix de Mirabel.

Deux chanteurs de renom se joignent également au projet : Carlos Vives, interprétant la chanson Colombie, mon charme, et Maluma, qui donnera la parole à Mariano. « C’est un film tellement magique. Je suis fier de faire partie de cette belle histoire. Cela signifie beaucoup pour moi parce que je suis passionné par le partage des valeurs culturelles et des histoires sur mon pays à l’échelle mondiale», a remarqué le deuxième d’entre eux. De son côté, Vives a conclu : «J’ai hâte de voir comment la musique se mêlera aux images et aux personnages inspirés du « charme » des Colombiens.« .

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂