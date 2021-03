Mandy Moore dit que son mari et son bébé ressemblent à des «  jumeaux  » sur une nouvelle photo

Tel père tel fils!

Mandy Moore a partagé une nouvelle photo adorable de son fils d’un mois, août, sur Instagram samedi. Dans l’instantané, son mari Taylor Goldsmith tient bébé Gus tandis que le couple se sourit largement.

La star de « This Is Us » a simplement sous-titré la photo, « Twins 👯‍♂️ »

Goldsmith a partagé la même photo mercredi sur son propre Instagram, ajoutant une note douce dans la légende: « Mon nouveau meilleur ami et moi ».

Moore et Goldsmith, qui se sont mariés en 2018, ont accueilli leur premier enfant ensemble le mois dernier. L’acteur de 36 ans a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram le 23 février, en publiant une photo de son nouveau-né vêtu d’une combinaison bleu clair.

«Gus est là», a-t-elle écrit à côté de quatre emoji au cœur bleu. «Notre gentil garçon, August Harrison Goldsmith. Il a été ponctuel et est arrivé juste à la date prévue de son accouchement, pour le plus grand plaisir de ses parents. «

Elle a poursuivi: « Nous étions prêts à tomber amoureux de toutes sortes de façons nouvelles, mais cela va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. »

Le lendemain, Moore a raconté comment elle et Goldsmith ont décidé de nommer leur fils August. Elle a partagé une photo d’une petite couverture carrée grise avec le nom «août» cousu et a utilisé la légende pour expliquer la trame de fond derrière le nom de leur fils.

Taylor Goldsmith et Mandy Moore sont mariées depuis 2018 et ont accueilli leur premier enfant ensemble en février. Vivien Killilea / Getty Images pour: Communautés

«C’était en août dernier quand @taylordawesgoldsmith et moi avons découvert que nous avions un garçon (c’est aussi le mois de la naissance de Taylor) et nous avons toujours adoré le nom … donc cela a été réglé très tôt dans notre livre», a-t-elle écrit. «Puis, pour notre anniversaire en novembre, T m’a offert cette couverture avec le« A »(pour Amanda) fabriqué à partir de matière supplémentaire de ma robe de mariée et le« T »(pour Taylor) de sa chemise de mariage. Ressenti comme une fusion très appropriée de toute notre histoire. «

Elle a conclu l’histoire sur une note touchante, ajoutant: « J’ai hâte de transmettre cela à notre doux mois d’août un jour. »

Moore est de retour sur le tournage de « This Is Us » un peu plus d’un mois depuis son accouchement. Elle joue Rebecca Pearson dans le drame familial, qui est aussi une mère.

Elle a partagé une vidéo sur son histoire Instagram jeudi, prenant une photo pendant qu’elle se coiffait et a ajouté la légende: «Maman est de retour au travail !!!»

Peu de temps après, Moore a également partagé un selfie de son look complet, en écrivant: «Beck est de retour. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir reprendre facilement ce travail que j’aime tant (et de pouvoir amener mon doux mari et mon bébé avec moi). »

