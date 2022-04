The Northman : c’est la relation entre Anya Taylor-Joy et Alexander Skarsgård dans les coulisses

Images universelles

Les acteurs incarnaient des personnages qui entretiennent une relation très étroite dans le dernier film de Robert Eggers. Les différentes interviews qu’ils ont données nous permettent de savoir comment cela s’est passé.

© GettyLes acteurs jouent Olga et Amleth.

L’une des grosses sorties de l’année est arrivée cette semaine : L’homme du nord. Le film réalisé par Robert Egger C’était le troisième de sa carrière de réalisateur et était interprété par deux personnalités telles que Anya Taylor Joy et Alexandre Skarsgård. L’histoire s’est concentrée sur légende viking d’amleth, un prince qui s’enfuit de son village après le meurtre de son père et revient plusieurs années plus tard pour le venger. On dit que cette histoire est celle qui a inspiré William Shakespeare à écrire Hamlet.

Tout au long des presque deux heures de film, la complicité entre les personnages incarnés par Taylor-Joy et Skarsgård, Olga et Amleth, respectivement, est en croissance. De deux étrangers qui se sont rencontrés sur un bateau, ils ont formé une société qui leur permettra d’avancer une fois capturés par fjolnir. Ainsi, ils développent de plus en plus d’intimité et ils doivent partager des scènes pleines d’intensité qui ne peuvent être réalisées correctement que si l’alchimie entre eux fonctionne.

En ce sens, il convient de noter que c’est précisément cette relation entre les deux qui fait des merveilles et cela se voit également à travers toutes les interviews qu’ils ont données pour promouvoir L’homme du nord. Ce sont les acteurs qui, principalement, ont fait la promotion de ce film de Images universelles et ils ont donné toutes sortes de notes où vous les voyez vraiment rire et s’amuser beaucoup.

Mais on peut aussi voir dans les coulisses du film qu’au-delà de l’intensité du tournage, ils se sont bien amusés. En effet, dans un entretien avec Accéder à Hollywood, Anya Taylor Joy a révélé qu’à plusieurs reprises, ils avaient trop ri et qu’il fallait leur rappeler que leurs personnages ne passaient pas un bon moment. « Nous avons eu beaucoup de chance parce que nous nous aimons vraiment. Nous la passons à merveille »a expliqué l’actrice, puis a ajouté : « Je me sens chanceux de l’avoir eu comme partenaire de scène et comme ami ».

Le visage familier d’Alexander Skarsgård sur le plateau

Au-delà du grand lien qu’ils entretenaient Anya Taylor-Joy et Alexander Skarsgard sur le plateau de L’homme du nordPour l’acteur suédois, il y avait un autre détail qui a rendu le tournage du film plus qu’agréable. C’est que, parmi ses camarades de casting, il y avait un visage qu’il connaissait : celui de Nicole Kidmanavec qui il a travaillé dans De gros petits mensonges. Ce qui est curieux, c’est que, alors que L’homme du nord ils devaient jouer mère et fils, dans le drame de HBO ils étaient en couple

