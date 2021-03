Jennifer Garner revisite la scène bien-aimée de ’13 Going on 30 ‘dans une nouvelle vidéo

Jennifer Garner revisite un moment bien-aimé de l’un de ses films les plus célèbres, « 13 Going on 30. » L’acteur de 48 ans a posté une vidéo dans laquelle elle danse sur « Thriller » avec un enfant acteur de son nouveau film « Yes Day ».

Dans une vidéo des coulisses publiée sur Instagram, Garner semble être sur le tournage du hit de Netflix et peut être vu interpréter la danse emblématique, qui rend hommage à une scène à succès de la comédie romantique de 2004.

«Victoria était un double photo génial pour ‘Ellie’ (@everlyeverywhere) le YES DAY», a écrit Garner dans la légende de la vidéo, qui présente sa voix à la place de celle de Jackson. « Elle avait une grande demande de moi: Que tout le monde nous voit danser ensemble » Thriller « . Est-ce que ça marche pour vous, mignonne-patootie? (Tant d’enfants incroyables dans et en coulisses, je suis fier de vous tous) . «

Dans « 13 Going on 30 », le personnage de Garner Jenna – une adolescente qui est soudainement transportée dans le corps d’une femme adulte – recrée la chorégraphie du clip de Michael Jackson de 1983 pour « Thriller » lors d’un événement pour le magazine où elle travaille.

En 2018, la co-star de Garner de « 13 Going on 30 » Judy Greer s’est ouverte sur la scène bien-aimée.

«C’était vraiment difficile d’apprendre cette danse, et les premières, comme, quatre heures que nous la faisions, c’était super amusant», a-t-elle dit AUJOURD’HUI. «Et puis chaque minute après ça, je me suis dit: ‘OK, Je vais bien. Je n’ai plus besoin d’entendre cette chanson pour le reste de ma vie. Et nous arrivons à la saison des vacances, où j’entendrai tellement cette chanson. Et à chaque fois, je commencerai immédiatement à avoir chaud et mes jambes commenceront à me faire mal. Même si je suis juste assis sur une chaise.

Elle a ajouté: «Je pense que les gens aiment toujours ’13 Going on 30 ‘parce que tout le monde peut comprendre le fait de vouloir revenir en arrière et de l’essayer d’une manière différente. C’est toujours aussi amusant, et l’humour tient le coup, et qui n’aime pas Jennifer Garner? «

