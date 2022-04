Une nouvelle série True Crime raconte l’histoire d’un homme qui a été enlevé alors qu’il était enfant avant que son frère ne devienne un tueur en série

Une nouvelle mini-série explore l’histoire réelle de deux frères au centre de deux sagas criminelles très différentes – l’une en tant que victime d’un enlèvement, l’autre en tant que tueur en série. Regardez la bande-annonce ici :

L’histoire bizarre et déchirante commence en 1972, lorsque Steven Stayner, sept ans, a disparu après avoir été enlevé par un homme du nom de Kenneth Parnell. Étonnamment, Steven a réussi à s’échapper et a retrouvé sa famille sept ans plus tard.

Cependant, ce n’était pas une fin heureuse pour les Stayners, qui subiraient d’autres traumatismes – d’abord lorsque Steven est mort dans un accident de la route mortel, puis lorsque son frère aîné Cary est devenu un tueur en série.

Public captif : une véritable histoire d’horreur américaine explore ce qui est arrivé aux deux frères et sœurs au cours de plusieurs décennies déchirantes.

Un synopsis de Hulu se lit comme suit: «En 1972, Steven Stayner, 7 ans, a mystérieusement disparu en rentrant de l’école.

« Près d’une décennie plus tard, son retour dramatique dans sa famille a déclenché des avertissements de « danger étranger » des années 80, des réformes juridiques et un film emblématique conçu pour la télévision dans lequel l’épreuve de la famille a été transformée en une mini-série regardée aux heures de grande écoute. par 70 millions d’Américains.Quand le générique a roulé et que le film s’est terminé, il a clos un chapitre tragique de la vie de la famille, mais en a ouvert un autre.

« Cette série documentaire limitée explore l’évolution de la narration d’un vrai crime à travers le prisme du voyage de 50 ans d’une famille et de deux frères ; l’un un héros, l’autre un méchant. Il s’agit de la façon dont la vérité devient histoire et l’histoire devient vérité – à la télévision, dans le système judiciaire et dans nos esprits. »

Steven a été détenu à 38 miles de son domicile à Merced, en Californie, après avoir été informé par son ravisseur que ses parents ne voulaient plus de lui et que son nouveau nom serait Dennis.

Après avoir subi des années d’abus sexuels, Steven a réussi à s’échapper avec un autre jeune garçon qui avait été kidnappé et s’est rendu au poste de police pour obtenir de l’aide.

Son histoire est devenue le sujet d’un véritable roman policier et d’un téléfilm, tous deux intitulés Je sais que mon prénom est Stevenen référence à ce qu’il a dit à la police après s’être échappé – mais environ une décennie plus tard, il est malheureusement décédé dans un accident de moto.

Avance rapide jusqu’à la fin des années 1990, lorsque son frère aîné Cary a été embauché comme homme à tout faire dans un motel non loin du parc national de Yosemite, dont les environs deviendraient le décor de sa série de meurtres.

Il a été reconnu coupable des meurtres brutaux de quatre femmes en 1999 – Carole Sund, sa fille adolescente Juli Sund, leur compagne adolescente Silvina Pelosso et Joie Ruth Armstrong – qui ont toutes été tuées dans le comté de Mariposa, en Californie, près du parc national.

Surnommé « The Yosemite Killer », Cary a été condamné à mort pour les meurtres et reste dans le couloir de la mort à ce jour.

La nouvelle série Hulu raconte leur histoire à travers trois épisodes, le premier se concentrant sur l’enlèvement de Steven, le second sur son retour et le dernier épisode détaillant la série de meurtres de Cary.