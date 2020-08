Le président, une féministe?: Conway loue Trump en tant que partisan des femmes

La troisième nuit de la Convention républicaine vise à susciter l’enthousiasme des électrices à propos du président. C’est pourquoi la consultante sortante Kellyanne Conway, entre autres, loue son patron comme un homme qui fait avancer les femmes.

La conseillère présidentielle américaine Kellyanne Conway a salué l’engagement de Donald Trump à faire progresser les femmes dans la société américaine. «Pendant des décennies, il a promu des femmes à des postes de direction dans les entreprises et le gouvernement», a déclaré Conway à la Convention républicaine. “Il se confie à nous et nous consulte, respecte nos opinions et insiste sur le fait que nous sommes égaux aux hommes.”

Lors de la campagne électorale de 2016, des remarques misogynes antérieures de Donald Trump ont fait surface. Conway a aidé Trump à remporter l’élection présidentielle en tant que directeur de campagne. Après son entrée en fonction, elle est devenue conseillère du président et l’un de ses défenseurs les plus déterminés. Elle a acquis une notoriété généralisée à l’étranger au début de 2017 lorsqu’elle a tenté d’expliquer de fausses allégations du gouvernement sur des «faits alternatifs». Un jour avant le début du congrès du parti dimanche, elle a annoncé de façon surprenante son retrait de la Maison Blanche à la fin du mois afin de s’occuper de ses quatre enfants.

Avant Conway, la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a dessiné mercredi la photo d’un président compatissant qui se soucie de lui. Elle a raconté comment Trump l’avait appelée après une opération du sein avant son mandat de porte-parole pour s’enquérir de son bien-être. «La décision de subir une mastectomie préventive a été la décision la plus difficile que j’aie jamais eu à prendre», a déclaré McEnany. “Mais soutenir le président Trump, qui protégera ma fille et l’avenir de nos enfants, a été le plus simple (…) Je veux que ma fille grandisse dans l’Amérique du président Donald J. Trump.”

La belle-fille fait également l’éloge

Et une autre femme s’est tournée vers l’électorat féminin le troisième soir du congrès du parti: la belle-fille de Trump, Lara Trump, a dépeint le président comme un père passionné du pays: “Il est un combattant et ne cessera jamais de se battre pour l’Amérique”. Dans son discours dédié, l’ancienne productrice de télévision âgée de 37 ans a raconté comment elle est arrivée à New York après avoir vécu modestement en Caroline du Nord. Elle n’aurait jamais pu imaginer se tenir sur la scène du parti républicain, a déclaré l’épouse du fils du président Eric Trump.

Mais ses parents lui ont appris que tout en Amérique peut être accompli avec un travail acharné et de la détermination. Lorsqu’elle a rencontré la famille Trump, tous les jugements précédemment acceptés ont disparu immédiatement: “Ils étaient chaleureux et attentionnés, ils étaient des travailleurs acharnés et terre à terre.” À l’occasion du 100e anniversaire de l’introduction du suffrage féminin aux États-Unis, Lara Trump a également salué l’engagement du président envers les femmes. Il a amené de nombreuses femmes à des postes de direction dans son gouvernement et conduit des centaines de milliers de femmes au travail et à sortir de la pauvreté. Lara Trump s’est directement adressée au président américain et l’a remercié – “d’avoir cru en moi”. Lara Trump a été embauchée comme consultante dans l’équipe de campagne Trump.