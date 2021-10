La théorie des jeux de calmars sur Gi-hun et le vieil homme vous fera tout repenser

Seong Gi-hun et Oh Il-nam sont-ils père et fils ? La théorie virale expliquée.

Jeu de calmar est sans aucun doute la plus grande émission télévisée de Netflix de l’année (et peut-être la plus grande émission de tous les temps) et les gens ne peuvent s’empêcher de théoriser sur tous les détails et significations cachés de la série.

Les téléspectateurs ont maintenant proposé d’innombrables théories sur la série et les personnages, y compris une théorie virale qui suggère que la couleur de la carte choisie lors du jeu de Saleman détermine si vous serez un joueur ou un travailleur.

Maintenant, certains fans ont émis l’hypothèse que deux des principaux acteurs pourraient être liés. La nouvelle théorie suggère que Seong Gi-hun et le vieil homme, Oh Il-nam, sont en fait père et fils.

AVERTISSEMENT : majeur Jeu de calmar spoilers à venir !

Ouais. Apparemment, un parcelle des gens semblent penser qu’il y a plus dans l’amitié de Gi-hun et Il-nam qu’il n’y paraît. Mais que pensez-vous?

Selon la théorie, qui est devenue virale sur TikTok grâce à plusieurs utilisateurs, dont @jazephua, il y a quelques moments clés dans la série qui pointent potentiellement vers la possibilité que les deux hommes partagent plus qu’un simple amour pour tous ces jeux d’enfance.

Le premier moment survient dans l’épisode 3 après qu’Il-nam ait entendu Gi-hun dire à l’un des travailleurs qu’il ne pouvait pas boire de lait ordinaire parce qu’il ne pouvait pas le digérer correctement lorsqu’il était enfant.

Il-nam dit alors : « En tant qu’enfant, je suis prêt à parier que tu as reçu beaucoup de fessées. » Gi-hun répond : « Comment le saviez-vous ? » À cela, Il-nam révèle: « Mon fils aussi, il était comme toi, mon ami. »

Le prochain moment clé survient dans l’épisode 6, alors qu’Il-nam commence à se promener dans le quartier coréen qui a été construit dans l’arène pour le jeu de billes.

Alors qu’il se promène, Il-nam dit: « Vous savez, quand j’étais enfant, je vivais dans un quartier comme celui-ci. » Gi-hun révèle alors qu’il l’a fait aussi, en disant : « Et vous savez quelque chose ? Notre ruelle se ressemblait beaucoup.

Si vous avez regardé le dernier épisode, vous saurez que le quartier était une reconstitution exacte de l’ancienne maison d’Il-nam, car c’est lui qui l’a conçu.

Plusieurs autres petits détails ont également amené les fans à se demander si Gi-hun et Il-nam sont ou non père et fils.

Dans le premier épisode, Gi-hun tente d’accéder au compte bancaire de sa mère en utilisant sa date de naissance, 0426, comme code PIN. Plus tard dans l’épisode 6, Il-nam demande si c’est le 24 car l’anniversaire de son fils approche. Il-nam ne précise pas à quelle date mais, d’après le code PIN, l’anniversaire de Gi-hun semble être le 26.

Le fait qu’Il-nam ait été le premier joueur (001) et Gi-hun le dernier joueur (456) a également convaincu les fans qu’il y a une signification plus profonde derrière les chiffres. Certains pensent que cela signifie qu’Il-nam avait l’intention de remettre les jeux à Gi-hun avant son décès.

Aussi convaincant et poétique que cela puisse paraître, la théorie ne assez travailler dans l’ensemble. La raison principale étant qu’il ne semble pas logique qu’Il-nam invite son fils à jouer dans son jeu imprévisible et mortel. Et si Gi-hun avait échoué à une tâche ou avait été tué par un autre joueur ?

Le créateur n’a pas encore abordé la théorie père/fils, nous devrons donc simplement attendre et voir ce qui se passera si Jeu de calmar la saison 2 est jamais faite. Croisons les doigts, nous obtenons des réponses!

