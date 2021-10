Lionsgate veut que les fans aident à créer le jeu officiel Blair Witch en utilisant la plate-forme Dorian

Ce mois d’octobre est considéré par Lionsgate comme la saison des Sorcière Blair, alors que le studio de cinéma emmène la franchise d’horreur dans un nouvel espace qui permettra à tout le monde de s’impliquer dans l’histoire. L’idée voit Lionsgate s’associer à la plate-forme de création de fiction Dorian dans un projet qui permet aux cinéphiles d’écrire et de soumettre des morceaux de fan fiction basés sur un certain nombre d’IP hollywoodiennes populaires avec la possibilité de les transformer en jeux entièrement sous licence et jouables sur la plateforme.

Le communiqué de presse officiel sur le projet intéressant se lit comme suit : « Dorian, la toute première plate-forme sans code qui permet aux écrivains indépendants de transformer facilement leurs histoires en jeux vidéo immersifs jouables, s’est associée au leader mondial du contenu Lionsgate pour permettre aux créateurs de fiction d’étendre les histoires. derrière certaines des franchises les plus populaires d’Hollywood. Grâce à ce partenariat unique, Dorian et Lionsgate lanceront des événements officiels liés à la célèbre propriété intellectuelle d’Hollywood, appelant les créateurs à écrire et à soumettre leur fan-fiction pour avoir la chance de publier des jeux jouables sous licence sur Dorian, ouvrant la porte à des revenus potentiels tout en élargissant les opportunités de croissance du créateur. La première grande franchise à lancer le partenariat est l’emblématique Sorcière Blair. »

« De plus, le public et les créateurs de Dorian sont principalement des femmes et des personnes de couleur, ce qui souligne l’importance de la diversité et de l’inclusion dans l’économie des créateurs. »

C’est une façon amusante de faire avancer la franchise sans qu’aucun nouveau film ne soit actuellement en préparation. Du 15 au 31 octobre, les résidents des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines et de l’Inde pourront soumettre leurs histoires via l’application Dorian pour avoir la chance de gagner une réunion virtuelle avec un Lionsgate Senior Motion. Picture Executive, ainsi que la possibilité de faire figurer des travaux sur le site et de générer des revenus grâce à leur création. La seule condition est que l’histoire doit être basée sur leur invite officielle :

« Les touristes et les fans d’horreur se rassemblent à Burkittsville, Maryland pour 3 jours Sorcière Blair festival de musique à thème ! Séances, rituels et chasses au trésor à thème effrayant remplissent la forêt autrefois effrayante des Black Hills. En tant que streamer d’horreur à succès, vous pensez que vous pouvez braver à peu près tout, n’est-ce pas ? Votre plan : cassez Internet en relevant le défi #SurviveTheWitch. L’horrible rebondissement ? Les organisateurs du festival réservent quelque chose de méchant aux jeunes influenceurs présents. Est-ce que vous et votre équipe survivrez à une nuit dans la forêt des Black Hills… ou finirez-vous par diffuser en direct vos propres morts ? »

Les personnes impliquées espèrent que cette expérience immersive pourra être aussi effrayante que le film original. Dans le cadre du communiqué de presse, Jenefer Brown, vice-présidente exécutive, Global Live Interactive and Location Based Entertainment de Lionsgate, a déclaré : « Lorsque nous avons découvert Dorian et l’opportunité qu’il offre aux créateurs, nous avons immédiatement été séduits par l’idée de travailler avec eux. Nous sommes toujours à la recherche de moyens nouveaux et inspirants de nous engager avec des créatrices et des communautés diverses, et grâce à la plate-forme de Dorian, les créateurs de contenu peuvent explorer de nouvelles voies vers une expérience narrative dans l’univers de la Sorcière Blair. »

Cela fait suite à une salle d’évasion officielle de Blair Witch qui a ouvert ses portes au cours de l’été. Plus d’informations sur le projet peuvent être trouvées sur le site Dorian où vous pouvez vous inscrire pour participer au concours et faire partie de la Sorcière Blair monde. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Hollywood Reporter.

Sujets : Blair Witch, Projet Blair Witch