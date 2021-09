in







Les fans sont confus au sujet du mélange de références modernes et du décor des années 80/90 sur la nouvelle émission Netflix.

Vous n’êtes pas seul si vous pensez que la comédie dramatique pour adolescents de Netflix Éducation sexuelle se situe dans une autre dimension. Un endroit inventé qui défie à la fois l’espace et le temps, où tout le monde porte des vêtements marron étranges et s’assoit sur des meubles qui semblent tout droit sortis d’un catalogue IKEA d’autrefois.

Nous avons déjà vu des téléspectateurs se plaindre de la confusion du cadre de l’émission. Il est tourné au Pays de Galles, mais il semble se dérouler ailleurs au Royaume-Uni. Tout le monde a divers accents anglais; certains sont du nord, la plupart ont des accents du sud et il y a comme une dame galloise.

L’école secondaire ressemble plus à un lycée américain aussi. Personne ne porte l’uniforme scolaire (très rare au Royaume-Uni), les casiers sont longs (jamais vu de ma vie), les étudiants athlètes portent des vestes Letterman (le plus que nous ayons jamais eu était un pull en PE) et pour couronner le tout, tout le spectacle semble se dérouler à un moment donné dans les années 80… sauf que tout le monde utilise des smartphones. Alors, quelle est la vérité ?

Quelle année est Éducation sexuelle réellement installé ? Enquêtons…

C’est pourquoi ‘Sex Education’ semble se dérouler dans les années 80. Image : La CW

Eh bien, malgré l’esthétique, le spectacle se déroule clairement dans le présent et non dans les années 80 ou 90 comme le suggèrent les visuels, la mode et certains choix de bandes sonores. Comment savons-nous cela? Les smartphones pour commencer et les références de la pop culture… en voici quelques-unes :

Dans la saison 1, épisode 5, Eric et Otis évoquent la version cinématographique de Hedwige et le pouce en colère, qui est sorti en 2001 (l’émission a été créée à Broadway en 1998). Ensuite, il y a une référence Smash Bros. Cela a été publié pour la première fois en 1999 et récemment réédité en 2018. (Ils mentionnent également avoir un Switch également, sorti en 2017.)

Dans l’épisode 3, Jon Hamm, l’idole emblématique de 00/10, reçoit un cri. Et puis, bien sûr, il y a une grande mention d’Ed Sheeran, qui est né en 1991 et n’a abandonné « A-Team » qu’en 2011. Il y a aussi une référence à « Stronger » de Kelly Clarkson.

En partant de là, le spectacle semble se dérouler de nos jours, à quelques années près. Mais il * y a * en fait une raison pour laquelle l’esthétique, le cadre et la période de temps se sentent tous un peu décalés et tout cela a à voir avec les films pour adolescents emblématiques de John Hughes des années 80.

Cette émission d’éducation sexuelle sur Netflix se situe-t-elle dans une dimension alternative ? C’est l’Angleterre mais ça ressemble à l’Amérique et c’est 2018 mais ça ressemble aux années 80 — Juste Géo. (@JustGeoUK) 14 janvier 2019

Suis-je le seul à être déconcerté par Sex Education sur Netflix ? Je pensais que ça se passait dans les années 80/90 mais ils font référence à Kelly Clarkson et Ed Sheeran. Pourquoi le décor est-il si daté ?? Pourquoi sont-ils habillés comme s’ils étaient du début des années 90 ?? La série se déroule-t-elle dans un univers alternatif ?? – lottie (@l0ttiehall) 15 janvier 2019

S’adressant à Thrillist, la créatrice de la série, Laurie Nunn, a révélé la raison de la décision de la rendre rétro et tout à fait logique : « C’était une décision très consciente de moi-même et des producteurs et réalisateur Ben Taylor qui est également producteur exécutif du projet . »

« Nous aimons tous absolument le genre ados, en particulier les films de John Hughes des années 1980 donc nous voulions vraiment que la série ait le sentiment que c’est un hommage ou qu’elle a cette toile de fond nostalgique, mais que nous parlons de très contemporain, moderne thèmes et intrigues pour les personnages.

«Donc, d’une certaine manière, nous essayions également de prendre ces tropes éprouvés du genre et de les renverser en quelque sorte et de montrer une perspective différente à ce sujet. Je pense que ces deux choses ensemble, puis avec la britannicité, donnent l’impression que c’est son propre truc.

Voilà donc votre réponse. Tout est de la faute de John Hughes et si vous avez regardé Éducation sexuelle, vous conviendrez qu’il n’y a littéralement rien de tel. C’est complètement unique, bébé.

