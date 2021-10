Sondage : Êtes-vous satisfait de vos jeux PS Plus pour octobre 2021 ?

Vous souvenez-vous d’une époque où le mensuel PS Plus Jeux n’étaient pas fuite jours avant la révélation officielle? Les offres du service d’abonnement ont été correctement dévoilées cinq mois d’affilée, la sélection d’octobre ayant été correctement appelée le week-end dernier. Quand cela se finira-t-il?

Pour récapituler, la programmation d’octobre comprend Hell Let Loose (PS5), Mortal Kombat X (PS4) et PGA Tour 2K21 (PS4). Lorsque ce trio a été divulgué, l’accueil a été incroyablement mitigé, et c’est une histoire similaire après l’annonce de Sony. L’essentiel est que ces jeux ne sont tout simplement pas pour tout le monde – mais alors, le sont-ils jamais ? Nous dirons, cependant, que l’absence totale d’un jeu particulièrement effrayant à temps pour Halloween est criminelle.

Quoi qu’il en soit, qu’en pensez-vous Les jeux PS Plus d’octobre? Votez dans nos sondages, puis donnez-nous votre opinion brutalement honnête dans la section commentaires ci-dessous.