Le changement dans la carrière de Katherine Heigl avant la danse des lucioles

Katherine Heigl il a forgé une longue carrière depuis qu’il a commencé à jouer en 1992. Il a su participer à de grands films et a passé cinq ans dans un tube comme Grey’s Anatomy. Cependant, sa carrière a dû passer par de forts obstacles car sa forte personnalité lui a valu conflits dans une industrie qui en est venue à la considérer difficile. À 42 ans, l’actrice a fait un important changement de mentalité et retourné à la télévision pour jouer La danse des lucioles sur Netflix. Qu’avez-vous changé?

Les problèmes ont commencé en 2008 après la première de Légèrement enceinte. Dans une interview après la première, l’artiste a déclaré que le film lui semblait « Un peu sexiste » et il a été sévèrement critiqué par le réalisateur et une partie de la distribution. Sa façon d’être et sa conviction de dire ce qu’il pense lui ont fait traverser des moments difficiles avant un contexte macho avant les mouvements #MeToo et l’irruption du féminisme.







De plus, un an plus tard, il a nié la nomination aux Emmy Awards parce qu’il a déclaré qu’il ne la méritait pas parce que les créateurs de Grey’s Anatomy lui avaient accordé peu d’importance cette saison. Il s’est également plaint de la série médicale en 2009 parce que les producteurs ils la faisaient travailler 17 heures par jour.







Dans la série Shonda Rhimes, elle a également eu un croisement avec Isaiah Washington, un collègue expulsé pour expressions homophobes contre Théodore Raymond Knight en 2007. L’interprète a donné son avis à l’époque et a déclaré que l’acteur « Vous ne devriez tout simplement pas parler en public ». L’année dernière, le conflit s’est intensifié et Washington a attaqué publiquement Heigl.

Katherine Heigl était sur Grey’s Anatomy de 2005 à 2010



« Il est possible qu’elle ait dit deux ou trois choses qu’elle n’aimait pas, mais ensuite cela lui est ingrat, alors cela lui a été difficile et cela a fini par un manque de professionnalisme », a expliqué l’actrice dans des déclarations au Washington Post. Les frictions au travail ont compliqué sa carrière, mais elle a continué à travailler parce que le public l’aimait.







« Mais ensuite, mes films ont commencé à ne pas gagner autant », a évoqué un moment difficile de sa vie où il avait des problèmes d’anxiété. «Je pense que ma famille, ma mère, mon mari, mes amis avaient peur. Et je suis profondément désolé de vous avoir fait peur comme ça. Mais je ne pouvais tout simplement pas le contrôler. Je n’avais aucun outil « ajoutée.

Enfin, il a pu sortir de la crise et reprendre sa carrière. Après deux ans sans sortir de Suits, Heigl a signé avec Netflix et a créé El Baile de las Luciérnagas. La série et elle ont reçu de bonnes critiques.

«J’ai découvert que j’avais le contrôle. Je me sens plus heureuse maintenant qu’à 35 ou 25 ans. J’en suis venu à accepter que l’ambition n’est pas un mauvais mot et que cela ne me rend pas moins féminine, aimante et attentionnée d’être une femme ambitieuse, d’avoir de grands rêves et de grands objectifs « , a synthétisé le changement d’attitude qu’il a opéré pour revenir sur la voie du succès.