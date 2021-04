La start-up Phantom Space a pour objectif de lancer sa 1ère mission orbitale en 2023

La concurrence pour le marché croissant des lancements de petits satellites continue de s’intensifier.

La start-up de l’Arizona Phantom Space a récemment jeté son chapeau dans le ring, avec un plan pour lancer de petites charges utiles fréquemment et à moindre coût en utilisant des fusées fabriquées en masse.

Phantom Space a pour objectif de lancer des missions orbitales au début de 2023. Et la société vient d’obtenir un peu d’argent pour l’aider à atteindre cet objectif – 5 millions de dollars en financement d’investissement de démarrage, qui vient d’être annoncé aujourd’hui (14 avril).

« Nous sommes fiers de notre approche à contre-courant de la construction de fusées et d’autres technologies de transport spatial », a déclaré Jim Cantrell, PDG et co-fondateur de Phantom Space.

« Nous voulons être le Henry Ford de l’industrie spatiale avec une production de masse, tandis que d’autres dans cet espace se concentrent sur l’intégration verticale de leur technologie et de leur chaîne d’approvisionnement », a déclaré Cantrell. « Chez Phantom, pour accélérer la mise sur le marché et permettre[e] fabrication de masse, nous tirons parti de chaînes d’approvisionnement matures en plus de nos propres innovations. Cela nous permet de nous mettre en orbite plus rapidement que jamais imaginé possible. «

Phantom Space construit une fusée à deux étages de 19 mètres de haut appelée Daytona, qui, selon la société basée à Tucson, sera capable de lisser 1000 livres. (450 kilogrammes) en orbite terrestre basse pour chaque mission de 4 millions de dollars.

Le Daytona consommable sera propulsé par huit moteurs Hadley – sept sur le premier étage et un sur l’étage supérieur. Les moteurs sont un exemple de la stratégie de Phantom Space qui consiste à tirer parti de la technologie développée en externe; Les Hadleys sont construits par la société Ursa Major Technologies, basée à Denver.

Daytona est la première fusée Phantom Space à voler – mais pas la seule, si tout se passe comme prévu. La startup développe également une fusée plus puissante appelée Laguna, qui comportera un premier étage réutilisable. Laguna pourra livrer 2650 livres. (1200 kg) en orbite terrestre basse au prix de 8 millions de dollars par lancement, selon sa page de spécifications .

Laguna utilisera également des moteurs Ursa Major – un Hadley dans l’étage supérieur et trois Ripleys dans la première étape.

Phantom Space est entré dans un champ bondé. Basé en Californie Laboratoire de fusée lance régulièrement de petits satellites en orbite avec son amplificateur Electron depuis 2018, et un certain nombre d’autres sociétés – dont Astra, Virgin Orbit, Relativity Space, Firefly Aerospace et Orbex – visent à siphonner une partie de cette activité.

Et ce ne sont que les manèges dédiés. De grosses fusées telles que celles de SpaceX Faucon 9 hébergent également de petites charges utiles en tant que «covoiturage» sur certaines missions de gros satellites, bien que cette option n’offre pas la livraison de précision que Rocket Lab fournit et que ses concurrents visent.

Cantrell est un vétéran de l’industrie spatiale. Il a travaillé pour SpaceX aux débuts de cette société et il a cofondé Systèmes d’espace vectoriel en 2016. Comme Phantom Space, Vector était basé à Tucson et visait à lancer de petits satellites en orbite. Vector a déclaré faillite en décembre 2019 mais est revenu sous une nouvelle équipe moins d’un an plus tard; il est maintenant connu sous le nom de Vector Launch. (Cantrell n’est pas associé à la nouvelle version de Vector.)