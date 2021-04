Exclusif: Saluez le ‘Star Wars Day’ avec ce livre de cuisine alléchant ‘Star Wars: Galactic Baking’

Présenté comme le « Livre de cuisine officiel des friandises sucrées et salées de Tatooine, Hoth et au-delà », un nouveau livre de recettes de desserts et de collations « Star Wars » se dirige vers notre galaxie juste à temps pour célébrer le « Star Wars Day » le 4 mai .

«Star Wars: Galactic Baking» (Insight Editions, 2021) est un livre relié de 128 pages contenant plus de 30 recettes d’un autre monde sur le thème de la saga de science-fiction de George Lucas, avec des articles faciles à préparer comme les rouleaux de racine de Yoda, les gâteaux à la lave fondue Mustafarian , Des guimauves Cloud City, un gâteau du jour de la vie, des griffes de rancune, des croquettes Loth-Cat, du pain aux épices Keshian, une tarte aux tourbières Dagobah et bien plus encore.

Ces friandises inspirées de l’opéra spatial conviennent aux boulangers de tous niveaux, des Padawans aux maîtres Jedi, et dont les origines couvrent toute la franchise « Star Wars », y compris « Star Wars Rebels ».

En rapport: Que le quatrième soit avec vous! R2-D2 aide l’astronaute de la NASA à célébrer le « jour de la guerre des étoiles » (vidéo)

Le choix des éditeurs Star Wars: Galactic Baking par Insight Editions. 17 € chez Amazon.

La Force est forte avec ces recettes savoureuses pour préparer vos propres friandises «Star Wars» ce jour de Star Wars. Les s’mores TIE Fighter ne sont que le début! VOIR L’OFFRE SUR

Voici le synopsis officiel:

« Préparez-vous à parcourir la galaxie avec ce livre de recettes de pâtisserie inspiré des congères de Hoth, des terres incultes de Tatooine et au-delà. Star Wars: Le livre de recettes de pâtisserie officiel est le moyen le plus délicieux de découvrir les planètes, la flore et la faune de l’étoile. Galaxie de guerres.

« Que vous organisiez une soirée de surveillance ou que vous accueilliez des membres du Sénat galactique, ce livre de cuisine est un incontournable pour les fans de tous âges. Rempli de photographies culinaires époustouflantes qui inspireront à coup sûr le chef qui sommeille en vous, ce livre de cuisine vous transportera sur les planètes. comme Kashyyyk, Jakku, Endor, Bespin, Coruscant et partout entre les deux. «

Les titres des chapitres du livre de cuisine représentent tous un coin spécifique de l’univers « Star Wars », divisé en mondes du désert, mondes gelés, mondes verts, villes et stations spatiales, et mondes des marais, des volcans et des minéraux.

«Nous sommes des fans autant que nous sommes des éditeurs, donc pour nous, le processus de combinaison de la pâtisserie avec« Star Wars »a commencé par trouver des moyens d’incorporer le savoir dans les recettes», Vanessa Lopez, vice-présidente des licences et des partenariats chez Insight , a déclaré 45secondes.fr. « Qu’il s’agisse de recettes comme le Life Day Cake ou la Loth-Cat Kibble, ou d’ingrédients du monde comme le sel de Crait et le fromage falumpaset, nous avons imaginé ces recettes comme des opportunités pour les fans de se sentir aussi immergés dans la galaxie » Star Wars « que possible sans avoir à quitter leurs maisons. »

Maintenant, enfilez votre tablier de cuisson et explosez dans votre cuisine pour préparer cet aperçu « le plus impressionnant » des recettes concoctées dans la galerie complète ci-dessous!

« Star Wars: Galactic Baking » d’Insight Editions arrive sur Terre ce 4 mai et est actuellement disponible en précommande sur Amazon pour 16,99 €.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.