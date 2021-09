Qui sera le prochain James Bond ?

Qui que ce soit, ils ont de gros souliers à remplir après Daniel Craig, Pierce Brosnan et Sean Connery, parmi d’autres acteurs emblématiques de Bond.

Les Venin l’acteur n’est pas étranger aux scènes pleines d’action, ce serait donc une progression naturelle vers les films de Bond. De toute évidence, Hardy a le look, et aussi l’expérience des rôles principaux pour pouvoir assumer un personnage aussi emblématique.

La seule personne qui le sait est la femme qui tient le destin de Bond entre ses mains, la productrice Barbara Broccoli – et elle reste très silencieuse pendant que le règne de Daniel Craig en tant que Bond est toujours très présent.

Les producteurs de la franchise sont impatients de voir un acteur noir jouer le prochain James Bond – et Rege-Jean Page pourrait être ce premier Bond noir. Il a épaté les fans de Bridgerton en tant que idole des outsiders, Simon Basset.

Avec son look diablement beau et une manière réservée et gentleman à son sujet, il n’est pas étonnant que Rege-Jean soit un autre favori pour le prochain James Bond.