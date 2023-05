Le flash montre le retour d’un autre personnage de Snyderverse dans une nouvelle séquence

Le flash sort en salles dans moins d’un mois, et il ne fait aucun doute que ce sera un événement unique dans l’histoire de DC Comics et de ses adaptations à l’écran. Annoncé dans le cadre du Snyderverse des retombées comme Aquaman et Wonder Womanle film individuel de Barry Allen a subi plusieurs retards mais enfin les fans pourront profiter du film qui changera l’avenir de la franchise.





Réalisé par l’Argentin Andy Muschietti, à l’origine des récentes adaptations de Il, le film ne présentera pas seulement le retour d’Ezra Miller en tant que Scarlet Speedster, il ramènera également Batman de Ben Affleck et Zod de Michael Shannon, qui étaient une partie importante du canon construit par Zack Snyder. Et il semble qu’ils ne seront pas les seuls.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Au-delà des rumeurs de quelques camées comme celui de Gal Gadot, la bande-annonce la plus récente du film, publiée par Utilisateur de Twitter The Flash Film Newsmontre le retour d’un autre personnage de la SnyderverseAlfred Pennyworth de Jeremy Irons :

Irons a joué le personnage pour la première fois en 2016 dans Batman v Superman : L’aube de la justice, la première apparition officielle de Bruce Wayne d’Affleck. Plus tard, l’acteur britannique redeviendra le majordome de Batman dans Ligue des Justiciersà la fois dans la version théâtrale et dans la coupe du réalisateur qui est sortie sur HBO Max en 2021.

Alfred est l’une des personnes les plus importantes de la vie de Bruce Wayne et un personnage très populaire dans la mythologie de DC. En fait, il a eu sa propre émission de télévision ces dernières années, qui s’est terminée l’année dernière après trois saisons.

Outre le retour d’Irons en tant que personnage, Alfred sera de nouveau à l’écran en 2024 dans la peau d’Andy Serkis, qui joue le majordome dans Le Batman.





Comment le flash pourrait-il préparer l’avenir de la DCU ?

DC Studios / DC Comics

Dans les bandes dessinées, le Point de rupture L’arc est un événement très important car il change l’avenir de certains personnages grâce à la modification de la chronologie, causée par les voyages de Barry à travers la Speed ​​​​Force.

Le film, bien qu’il y ait quelques changements par rapport au matériel original, comme la présence de Supergirl au lieu de Superman, suivra très probablement la même ligne. Ce qui signifie que les événements de Le flash changera l’avenir de la DCU, ne serait-ce que dans de petits détails.

Et, comme si cela avait été prévu dès le départ, cela ne pouvait pas mieux tomber. Bien que la sortie de deux films qui faisaient partie de l’ancien canon, Scarabée bleu et Aquaman et le royaume perdu Reste qu’après le retour de Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry, les projets qui arriveront plus tard feront partie du plan de James Gunn.

Le flashcependant, fonctionnera comme un redémarrage en douceur et ne changera pas radicalement l’ensemble du canon, mais plutôt tout ce qui est nécessaire pour accueillir les nouveaux protagonistes et les nouvelles histoires.

Outre Miller, Affleck, Shannon et Irons, le film met en vedette Sasha Calle dans Supergirl, Michael Keaton dans Batman, Maribel Verdú dans Nora Allen et Ron Livingston dans Henry Allen, entre autres.