Emmys 2021 : Anthony Anderson est-il marié ? – Pourquoi la femme de l’acteur « black-ish » a déjà demandé le divorce

Le nominé aux Emmy Awards Anthony Anderson voulait remporter un trophée avant Noirâtre se termine finalement en 2022. L’acteur incarne Andre « Dre » Johnson dans la série, qui approche de sa huitième et dernière saison. En septembre 2021, Anderson a affronté Kenan Thompson, William H. Macy, Michael Douglas et Jason Sudeikis pour le meilleur acteur principal dans une série comique. Cependant, la distinction est allée à Sudeikis, qui joue dans Apple TV Ted Lasso.

Tout au long de sa carrière, Anderson n’a pas beaucoup parlé de sa vie personnelle. Alors, avec qui l’acteur est-il marié et ont-ils des enfants ?

Anthony Anderson avec sa femme, Alvina Stewart | VALERY HACHE/AFP via Getty Images

Anthony Anderson a remporté une nomination aux Emmy pour avoir interprété un père de quatre enfants dans ‘Black-ish

Anderson, 51 ans, est né et a grandi à Compton, en Californie. À la fin des années 90, l’acteur a eu sa grande chance avec un rôle dans Hauteurs de la Liberté. Une fois le film terminé, il est apparu dans des films tels que Moi, moi-même, Irène, Jack kangourou, et Le plus recherché de Malibu. De plus, Anderson a prêté ses talents à la télévision avec des spots invités sur Le spectacle de Bernie Mac dans les années 2000.

En 2014, l’acteur est revenu à la télévision avec Noirâtre. Le spectacle, créé par Kenya Barris, suit une famille noire vivant dans la banlieue californienne. Tout en élevant leurs enfants, le personnage d’Anderson et Tracee Ellis Ross, Rainbow « Bow » Johnson, leur enseigne l’importance de leur culture et de leur race.

Après sept saisons, ABC a renouvelé Noirâtre pour sa huitième et dernière saison. Anderson a partagé ses réflexions sur la fin de la série sur le tapis rouge des Emmys.

«C’est encore au stade doux-amer; nous avons terminé à mi-chemin de la saison », a-t-il déclaré à Entertainment Tonight. « Donc, je pense que quelques épisodes de plus sur toute la ligne, ça va commencer à devenir triste pour nous, mais pour le moment, nous sommes toujours [feeling] doux-amer.

Anthony Anderson est marié à sa femme, Alvina Stewart, depuis 20 ans

À peu près au même moment, il a réservé Noirâtre, Anderson a traversé une période mouvementée dans sa vie personnelle. D’après E! Nouvelles, le Salon de coiffure La star s’est séparée de sa femme, Alvina Stewart, en 2015. Le couple, marié en 1999, était amoureux du lycée et a cité des « différences irréconciliables » pour leur séparation. Selon le dossier de Stewart, ils se sont séparés en avril 2014.

L’acteur américain Anthony Anderson, sa femme Alvina Stewart (3rdL), leurs enfants Kyra (L) et Nathan (R) et sa mère Doris Hancox (2ndR) | Lisa O’CONNOR / AFP via Getty Images

En janvier 2017, le média a rapporté qu’Anderson s’était réconcilié avec sa femme. Cependant, aucun d’eux n’a discuté publiquement de la réunion. Malgré leur manque d’interactions sur les réseaux sociaux, l’acteur a déjà discuté de leur relation intime dans une interview.

« J’admets que le meilleur sexe que j’aie jamais eu a été avec ma femme », a déclaré Anderson au magazine Elle en 2016.

La star de ‘Black-ish’ a essayé de faire de son vrai fils sa co-star

Au cours de leur mariage de 20 ans, Anderson et Stewart ont eu deux enfants : la fille Kyra, 23 ans, et le fils Nathan, 19 ans. Dans une interview de 2018 avec Rachel Ray, les Agitation et flux l’acteur a déclaré que son fils travaillait comme acteur. Avant que le fils d’Anderson ne prenne un autre rôle, il voulait que Nathan joue l’un de ses enfants dans Noirâtre.

« Mon fils est un jeune acteur talentueux, qui suit mes traces… A une nouvelle émission qui sera sur Netflix avec Rev Run », a-t-il déclaré. « Ils commencent en janvier et il va jouer le fils de Rev Run. » Il a poursuivi: « Je voulais qu’il soit Andre Jr. sur Noirâtre, mais le facteur cool de mon fils… Vous savez, il a juste un peu trop de butin, et je ne sais pas d’où il le tient. Je me demande parfois s’il est à moi ou non. Son facteur de butin est juste hors des charts ! Et nous avions besoin qu’il ne soit pas maladroit mais juste un gamin ringard, et il ne pouvait pas s’en débarrasser. Et donc je ne pouvais pas le caster !