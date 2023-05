La star de la destination finale Devon Sawa jette son Fedora sur le ring en tant que prochain Freddy Krueger

Destination finale La star Devon Sawa s’est présentée comme la prochaine itération du monstre du film d’horreur Freddy Kruger suite à la récente déclaration de l’acteur Robert Englund selon laquelle il ne reprendra plus le rôle. Prendre à réseaux sociauxSawa a déclaré qu’il « adorerait suivre ses traces et jouer [Freddy] », chaque fois que Warner Bros. Pictures décide de réveiller le Cauchemar sur Elm Street la franchise.





Sawa n’est bien sûr pas étranger au monde de l’horreur. L’acteur est bien connu pour avoir dirigé le premier volet d’une autre série emblématique, Destination finaleet plus récemment a joué un rôle récurrent dans la résurrection de Chucky. Et c’est sans parler des goûts de Idle Hands, Black Friday, Hunter Hunter, L’exorcisme de Molly Hartley et, bien sûr, Caspar. Mais que pensent les fans de Freddy Krueger de l’idée du casting ?

Alors que Sawa a maintenant jeté son fedora usé sur le ring en tant que prochain Freddy Krueger, icône de l’horreur et Freddy La star Robert Englund a déjà fait son choix pour qui devrait ensuite assumer le rôle du tueur cauchemardesque : Libre de toute attache l’acteur Kevin Bacon. « Je sais qu’il respecte le genre, et c’est un si bon acteur physique », a déclaré Englund à propos de Bacon. « Je pense que dans les silences et dans la façon dont Kevin se déplace, ce serait intéressant. »

C’est loin d’être la première fois qu’Englund nomme Bacon comme le prochain Freddy, avec le la rivière mystique et X-Men: Première classe la star Kevin Bacin lui-même ayant répondu à l’idée dans le passé. « Ne jamais dire jamais. Je veux dire, je dis « Ne jamais dire jamais », mais je suis vraiment cela. Il y a très peu de choses que je dis, « Nah, nah. » On ne sait jamais », a déclaré Bacon.

Robert Englund a fini de jouer Freddy Krueger, sait comment redémarrer la franchise

Freddy la légende Robert Englund révélée lors du prochain documentaire, Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englund, qu’il a fini de jouer le rôle de Freddy Krueger. Et c’est en grande partie dû à son âge. « Je suis trop vieux et gros pour jouer Freddy maintenant », a déclaré l’acteur. « Je ne peux plus faire de scènes de combat pendant plus d’une prise, j’ai mal au cou, mal au dos et de l’arthrite au poignet droit. Alors je dois raccrocher, mais j’adorerais faire une apparition.

À sa manière habituelle et humble, Englund a déclaré qu’il n’avait jamais été l’icône de l’horreur, et c’est plutôt Freddy qui détient ce titre. « Je sais qui sont les icônes », a-t-il poursuivi. « Je ne suis pas une icône. Freddy Krueger l’est peut-être, mais pas moi. Je ne suis qu’un acteur de personnage, un acteur utilitaire qui a eu beaucoup de chance.

Bien qu’il ne revienne pas, Englund a sa propre approche concernant la façon dont le Cauchemar sur Elm Street la franchise pourrait être redémarrée. Au lieu d’essayer de recréer le premier film (quelque chose qui a déjà été fait – avec des résultats décevants), Englund pense que le studio ferait mieux de faire revivre l’une des suites à la place. « Je pense certainement qu’ils devraient redémarrer [A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors]parce que 3 a un ‘précédemment sur Cauchemar sur Elm Street‘ sens, et il réunit tout le monde, et c’est le favori des fans », a-t-il expliqué. « Je pense que si vous faisiez un sondage ou un vote, vous découvririez plus de gens comme Guerriers de rêve que n’importe quel autre film. Et c’est un bon scénario. Le script original pour cela est formidable, et si vous regardez qui l’a écrit, ces gens ont maintenant des Oscars.

Rêves et cauchemars hollywoodiens : l’histoire de Robert Englund devrait sortir via Screambox et les points de vente numériques le 6 juin 2023.