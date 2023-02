Comment se passe l’ouverture de « Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer » – Saison 3

La troisième saison de « Demon Slayer » est devenu l’un des les sorties les plus attendues de 2023. La vérité est que les fans sont impatients de voir les nouvelles aventures de tanjiro, qui se rendra au Swordsmith Village pour que Hotaru Haganezuka répare son épée.

Dans ce contexte, le 3 février, Aniplex révélé ce qui sera thème d’ouverture de l’adaptation de Arc du village des forgeronsentre autres détails à ce sujet.

Voulez-vous savoir comment sonne l’ouverture de la saison 3? Dans les lignes suivantes, nous vous disons ce que vous devez savoir sur le chanson et interprètes de la séquence d’ouverture de la nouvelle livraison du Série « Kimetsu no Yaiba ».

QUELLE EST LA CHANSON EN OUVERTURE DE « DEMON SLAYER » – SAISON 3 ?

En plus de son histoire intéressante, « Tueur de démons » Il s’est caractérisé par ses succès musicaux. « Gurenge » et « Akeboshi » de Lisa ou « Sankyosanka » de AIMER ne sont que quelques-uns de ces exemples.

donc la chanson Kizuna no Kiseki cherche à conquérir les adeptes de la production dans son troisième saison. Il est à noter qu’il s’agit d’une composition née d’une collaboration entre le groupe Homme avec une mission et le chanteur millet.

Vous pouvez écouter un fragment du thème d’ouverture susmentionné ci-dessous.

QUI SONT LES INTERPRÈTES DE « KIZUNA NO KISEKI » DE « DEMON SLAYER » ?

Homme avec une mission est un groupe de rock japonais. Actuellement, il est composé de cinq membres : Tokyo Tanaka (chant), Jean-Ken Johnny (guitare, chant, rap), Kamikaze Boy (basse, choeurs), DJ Santa Monica (DJ, sampler) et Spear Rib (batterie ). Elle est également célèbre pour avoir interprété l’ouverture de « Mobile Suit Gundam : Orphelins de sang de fer ».

D’un autre côté, millet C’est une soliste qui a fait ses grands débuts en 2019 avec l’EP « À l’intérieur de toi ». Cette même année, ses chansons « Us » et « Again and Again » ont été utilisées comme ouvertures pour les spectacles. « Gisou Furin » et « Joker x Visage »respectivement.

D’autre part, ses chansons « Drown », « Prover » et « Tell me » ont été utilisées comme deuxième fin des animes. Saga du Vinland et « Fate/Grand Order – Front démoniaque absolu : Babylonia ».

La chanteuse japonaise interprète l’opening de « DemonSlayer 3 » (Photo : Milet/Instagram)

COMMENT SE PASSE L’OUVERTURE DE « DEMON SLAYER » – SAISON 3 ?

Le 4 février, ouverture de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba Via les réseaux sociaux. Depuis des plateformes comme Twitterdivers utilisateurs ont partagé le clip.

En un peu plus d’une minute, on peut observer quelques séquences importantes de l’histoire mises en musique avec Kizuna no Kiseki. Bien sûr, l’audiovisuel a déjà enthousiasmé de nombreux fans.