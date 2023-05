Halle Bailey et la réalisatrice de La Petite Sirène relèvent les défis du tournage sous-marin

La petite Sirène est devenu un autre succès retentissant pour Disney, mais le fait qu’une grande partie du film se déroule dans ou sous la mer a posé un certain nombre de défis au réalisateur Rob Marshall et à la distribution du film. Les films mettent les gens sous l’eau dans les films depuis des décennies, avec divers degrés de réalisme et de succès. James Cameron aurait mis ses acteurs dans des situations dangereuses afin d’obtenir les plans dont il avait besoin pour Titanesquetandis que plus récemment, Kate Winslet a été vue en train de battre le record de la durée pendant laquelle un acteur a retenu son souffle sous l’eau pendant le tournage Avatar : la voie de l’eau.





Quand cela vient à La petite Sirène, il y avait un large éventail de prises de vue réelles prises dans un grand réservoir d’eau, et de nombreuses prises de vue ont été créées numériquement via un écran bleu. Cependant, les défis d’être «sous l’eau», à la fois physiquement et autrement, sont toujours intimidants pour les personnes impliquées. Dans un long métrage pour Deadline, la star Halle Bailey et le réalisateur Marshall ont expliqué certains des plus grands défis auxquels ils ont été confrontés sur les scènes sous-marines complexes du film. Marshall a dit :

« Sous l’eau, c’était tellement compliqué, mais notre objectif n’était jamais de vous laisser voir la machinerie derrière tout ça parce que parfois il y avait… Dans » Part of Your World « , Halle chantait deux lignes, et nous disions: » Coupez « . et puis elle revenait sur un autre équipement ou appareil. Tout était chorégraphié à l’avance. Mais ensuite, c’était tellement compliqué de penser : « Comment fait-on une comédie musicale sous-marine, vraiment ? » Cela n’a jamais été fait auparavant. C’était donc le but, s’assurer que le public ne voit rien de tout cela.





Halle Bailey a eu du mal à être sérieuse à propos de certaines scènes dramatiques de l’océan

Films des studios Walt Disney

Bien qu’il y ait beaucoup de plaisir à trouver dans La petite Sirène, comme le numéro brillant et énergique » Under The Sea « , le film a également des moments dramatiques qui se déroulent dans l’eau. Cela comprenait le moment où Ariel sauve Eric d’un naufrage lors d’une tempête, quelque chose que Halle Bailey a révélé qu’elle ne pouvait s’empêcher de voir le côté amusant d’une chose. Dit-elle:

« Chaque fois que je pense à amusant et hilarant, je pense à tout le travail de tank que Jonah et moi avons dû faire ensemble. Nous devions être très sérieux au milieu d’un orage, mais c’était assez difficile d’être sérieux quand nous sommes terrifiés. au milieu de cette pluie d’eau qui donne l’impression d’être au milieu de l’océan, et puis j’ai dû soulever Jonah. Et si quelqu’un nous a vus debout l’un à côté de l’autre, il me domine. Donc, nous étions rire à cela. C’était juste un très bon moment.

La petite Sirène a déjà été un énorme succès après avoir pris un peu moins de 200 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, le plaçant directement dans le top 10 des films les plus rentables de 2023. Il reste à voir où il se terminera, mais avec une énorme cote d’approbation du public, malgré les critiques et Paloma Faith n’étant pas si heureux, les choses vont bien pour le dernier remake en direct de Disney.