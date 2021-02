Nigate Tale propose une action de type Anime Dungeon Rogue à la vapeur plus tard cette année

Un nouveau titre est apparu des développeurs 2P Games et Hermit Games comme Nigate Tale est officiellement annoncé. Il s’agit d’un robot d’exploration de donjon sur le thème de l’anime qui fait entrer les joueurs dans une œuvre unique inspirée des tendances de l’anime. Il s’agit d’un château unique généré de manière procédurale dans lequel vous êtes coincé, et il existe en dehors de l’espace et du temps.

Les joueurs vont piller, fabriquer, tuer et vaincre les ennemis se lier d’amitié avec des filles monstres fortes en cours de route. Ce titre devrait sortir dans Vapeur Accès anticipé à partir de 2021, mais jusque-là, le jeu est dans un état bêta fermé. Les joueurs peuvent demander l’accès rapidement en prêtant attention aux canaux de médias sociaux des développeurs.

Entrez dans un château labyrinthe généré de manière procédurale et affrontez un monde d’anime vibrant et coloré. C’est le royaume des esprits, et seules les puissantes filles monstres peuvent vous aider à rentrer chez vous. Apprenez de nouveaux pouvoirs, combattez avec de nouvelles armes et apportez des cadeaux aux filles monstres pour les apaiser.

Le titre tire parti de l’art anime 2D et d’un design low-poly pour créer une expérience esthétique unique. Frayez-vous un chemin à travers un château enchanté en pillant des matériaux, en achetant de nouveaux équipements et en acquérant de nouvelles compétences de combat.

Les joueurs incarnent Roy, un ingénieur et aventurier astucieux qui, après avoir volé dans un nuage étrange, est téléporté vers une terre étrange. Explorez chaque recoin du château, trouvez les pièces manquantes et reconstituez une histoire cachée qui arpera le temps et l’espace.

Le château est plein de pièges, de monstres et de dangers, les joueurs devront donc faire attention. Chaque fois qu’ils meurent, ils réapparaissent au même endroit, mais le château aura complètement changé. Il s’agit d’un défi roguelike qui poussera les joueurs à leur limite dans une expérience de combat massivement rejouable.

Le système de combat est rapide et dynamique. Les joueurs conçoivent leur propre style de jeu et utilisent des tonnes d’armes différentes pour affronter leurs ennemis. Progressez dans plusieurs arbres de compétences et créez de nouveaux équipements qui changent à chaque partie. Cela rend le jeu hautement rejouable et amusant à explorer.

Apprenez de nouvelles techniques de combat en essayant de sortir du château. Avec l’aide de Monster Girls, vous pourrez acquérir des pouvoirs magiques et vous frayer un chemin à travers un scénario impossible.

Ce titre contient quelques éléments sexuels mineurs dans son art, mais sinon, c’est une expérience acceptable pour la plupart des publics. Le jeu est axé sur le combat, donc tant que les joueurs ont plus de 13 ans, ils iront probablement bien dans cet environnement d’anime unique.

Nigate Tale devrait sortir dans Steam Early Access plus tard cette année.