Deborah Ann Woll de Daredevil utilise la métaphore parfaite de Ghostbusters pour décrire le travail potentiel sur un film DC

Les fans de la série Daredevil de Netflix ont été un peu déçus que Deborah Ann Woll ne reprendra apparemment pas son rôle de Karen Page dans la nouvelle série MCU Daredevil : né de nouveau, en particulier avec Jon Bernthal revenant en tant que The Punisher et d’autres tels que Vincent D’Onofrio continuant son rôle de Kingpin. Donc, si Woll n’apparaît plus en tant que personnage de Marvel, alors la prochaine étape logique est sûrement qu’elle passe à DC Studios à la place, n’est-ce pas?





On a posé à l’actrice la question même de savoir si elle envisagerait de faire partie de la DCU de James Gunn à l’avenir lors d’une récente apparition à l’ICCC Nashville (via The Direct), où d’autres stars telles que D’Onofrio sont également apparues. Bien que sa réponse soit conforme à celle de nombreuses autres personnes à qui on a posé des questions similaires, Woll a pu se faufiler dans un chasseurs de fantômes référence qui résume très bien le sentiment de savoir de quel côté de la pièce de la bande dessinée beaucoup arrivent à atterrir. Dit-elle:

« Je ne sais pas-est-ce qu’ils nous ont laissé faire ça ? Suis-je autorisé à traverser les ruisseaux. J’ai l’impression que ce serait très dangereux. Ouais, il y a quelques personnes qui peuvent le faire, mais je ne sais pas si je « Je suis l’un de ces rares chanceux. Je ne sais pas pour DC. Vous savez, c’était tellement cool de faire partie de Daredevil, et je pense que c’était un petit coin tellement unique du MCU qui semblait vraiment spécial. Je » Je suis vraiment content de ce que j’ai vécu, et il n’y a pas de projets pour moi jusqu’à présent de part et d’autre de l’univers de la bande dessinée, mais je suis tellement reconnaissant de l’expérience que j’ai vécue. »





Quelle rivalité y a-t-il entre Marvel et DC ?

Pour beaucoup de gens, Marvel et DC sont enfermés dans une guerre civile éternelle du monde de la bande dessinée, luttant constamment pour la suprématie dans une bataille qui dure depuis des décennies. En réalité, c’est loin d’être la vérité selon le nouveau co-PDG de DC Studios, James Gunn, qui a récemment démystifié l’idée que les studios de cinéma des deux géants de la bande dessinée sont constamment en concurrence l’un avec l’autre. Il a dit:

«Les gens ont cette croyance étrange que Marvel et DC se détestent ou sont en quelque sorte des opposés polaires. Mais ce n’est tout simplement pas la vérité. Je veux dire, écoute, mec, notre travail est le même. Nous voulons amener les gens dans les salles pour voir des films. C’est ce qui compte. Et je pense que nous travaillons ensemble pour y parvenir. Et plus les films Marvel sont bons, mieux c’est pour les films DC. Plus il y a de bons films DC, mieux c’est pour les films Marvel. Il n’y a pas qu’un seul gagnant. Il peut y avoir deux gagnants car peu importe qui va voir vos films et qui les aime. »

Cependant, en ce qui concerne les fans, il y en a beaucoup qui enregistrent encore chaque victoire que leur producteur préféré de films de super-héros de bandes dessinées remporte sur l’autre, et continueront sans aucun doute à le faire lorsque le nouveau DCU de Gunn commencera à être déployé en 2025. Que ce soit Deborah Ann Woll fera partie de l’un de ces films, c’est quelque chose qu’elle et nous ne pouvons qu’attendre et voir.