Maintenant que Kamala Harris sera officiellement assermentée en tant que vice-présidente des États-Unis le 20 janvier 2021, elle et sa famille sont encore plus sous les projecteurs qu’avant.

Bien qu’elle et son mari Doug Emhoff n’aient pas eu d’enfants ensemble, elle a clairement indiqué qu’elle considérait ses enfants de son précédent mariage avec Kerstin Emhoff comme les siens et qu’ils étaient deux personnes très importantes dans sa vie.

Alors qu’elle s’installe dans son nouveau rôle de vice-présidente pour les quatre prochaines années, il y a de fortes chances que nous en voyions plus. Et dans une récente interview, Cole et sa sœur, Ella, ont expliqué ce que c’était d’avoir Kamala Harris comme belle-mère.

Qui est Cole Emhoff, le beau-fils de Kamala Harris?

Voici ce que vous devez savoir sur Cole Emhoff.

C’est un assistant exécutif de 26 ans.

Selon sa page LinkedIn, après avoir obtenu un baccalauréat en psychologie du Colorado College, il a commencé sa carrière en tant qu’assistant chez William Morris Endeavour.

Aujourd’hui, il est assistant exécutif chez Plan B, la société de production fondée par Brad Pitt – pas trop minable! S’il veut une vraie carrière dans l’industrie du divertissement, il a définitivement pris un départ très impressionnant.

Qui sort avec Cole Emhoff?

Rien qu’en regardant l’Instagram d’Emhoff, il est facile de voir que sa petite amie est assez importante pour lui.

Il sort avec une femme qui passe par Greenley, et selon son compte Instagram, il semble qu’elle et Cole soient toujours aussi forts!

Emhoff n’a pas partagé trop de mots sur sa relation, mais les photos qu’il a a partagé tout dire, car elle se trouve être l’une des très rares personnes qu’il présente sur son compte.

Cole Emhoff n’a pas beaucoup de présence en ligne.

En ce qui concerne Internet, Emhoff a tendance à faire profil bas. Il ne semble pas avoir d’autres comptes de médias sociaux actifs en dehors d’Instagram et même dans ce cas, il n’a que 20 publications et environ 6000 abonnés.

Cole Emhoff aime vraiment, vraiment ses chiens.

Autant qu’il aime visiblement sa petite amie, Emhoff adore aussi clairement ses chiens, Otis et Amos.

En fait, ils ont même leur propre compte Instagram, ce qui montre à quel point ils comptent pour lui – et ils sont également assez mignons, alors ils pourraient bien finir par valoir la peine d’être suivis pour tous ceux qui sont des fans de chiens. .

Cole Emhoff porte le nom d’un musicien.

Dans un essai qu’elle a écrit en l’honneur de la fête des mères en 2019, Harris a déclaré que les deux enfants de Doug portaient le nom de musiciens, dont Cole.

«Quand j’ai rencontré Doug, l’homme qui allait devenir mon mari, j’ai également rencontré un homme qui était divorcé, père de deux enfants, Cole et Ella, du nom de John Coltrane et Ella Fitzgerald», écrit-elle.

Cole Emhoff a un surnom spécial pour Kamala Harris.

Dans le même essai, Harris a écrit qu’au lieu d’appeler sa belle-mère Cole et Emma, ​​ils ont décidé d’un nom beaucoup plus approprié pour elle.

«Quand Doug et moi nous sommes mariés, Cole, Ella et moi avons convenu que nous n’aimions pas le terme ‘belle-mère’. Au lieu de cela, ils ont trouvé le nom «Momala» », dit-elle.

Dans une récente interview, Cole a expliqué ce que c’était que d’avoir Kamala Harris comme belle-mère.

Emhoff a donné aux lecteurs un petit aperçu de la dynamique de sa famille recomposée et de la façon dont Kamala est en tant que parent.

« Je suis allé à l’école dans le Colorado, et c’était une sorte d’école, pour ne pas dire » hippie « , mais, comme, très croustillante en plein air, si vous voulez », a révélé Cole. « Et une de mes amies a voulu faire du sac à dos quand elle a obtenu son diplôme, et Kamala a dit: ‘OK, alors qu’est-ce que tu vas faire de ça après? Et puis quoi? Et puis quoi?' »

« Et mon amie cite toujours cette conversation comme ayant en quelque sorte recadré ce qu’elle pensait être son chemin – en termes d’objectifs qui n’étaient pas dans son avenir immédiat », a-t-il ajouté. « Mais je pense qu’ils [Kamala and Doug] veulent juste que nous et les gens soyons intentionnels. «

Il a également révélé qu’il était «heureux» que son père, qu’il appelle affectueusement «Doug», ait divorcé de sa mère – mais pas du tout de manière malveillante.

« Le divorce était extrêmement courant dans notre monde à Los Angeles. C’était difficile au début, mais je pense toujours que je suis tellement heureux qu’ils aient divorcé parce que je pense que cela nous a vraiment rapprochés », a-t-il déclaré.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.