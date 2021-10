Jurassic World: le teaser de la saison 4 de Camp Cretaceous annonce une date de sortie imminente

Plus tôt dans la journée, Netflix et DreamWorks ont dévoilé la toute première bande-annonce de la quatrième saison de Jurassic World : Camp Crétacé. DreamWorks avait publié la nouvelle bande-annonce de 15 secondes sur sa page Instagram officielle. L’annonce de la quatrième saison à venir intervient cinq mois seulement après la première de la troisième saison en mai 2021. La bande-annonce récemment publiée confirme également que Jurassic World: Camp Cretaceous revient en décembre. Vous pouvez consulter le clip de 15 secondes de la page Instagram officielle de DreamWorks ci-dessous.

Bien que la bande-annonce ci-dessus ne montre pas grand-chose, les images confirment que la quatrième saison à venir de Camp Crétacé reviendra le 3 décembre 2021. Aucun détail confirmé de l’intrigue n’ayant été révélé pour le moment, la bande-annonce récemment publiée laisse entendre que le groupe d’adolescents se rendra sur l’île voisine d’Isla Nublar connue sous le nom d’Isla Sorna. Cette île est également connue sous le nom de Site B et est vraisemblablement abandonnée tout en restant interdite à quiconque d’entrer. En lisant la légende indiquant « Une nouvelle île vous attend », vous pouvez également voir une sorte de pépin à l’écran, révélant ce qui semble être un terrain désertique en arrière-plan.

Au cours de la finale de la saison 3, les groupes d’adolescents ont finalement été réunis après avoir détruit l’ordinateur portable du Dr Wu, forçant Wu et ses mercenaires à quitter l’île. Bien que Wu et ses mercenaires n’aient pas réussi à récupérer son ordinateur portable personnel, une autre équipe de mercenaires avait réussi à obtenir un échantillon de l’Indominus Rex (comme le montre la scène d’ouverture de Jurassic World : Royaume déchu). Après avoir été bloqué sur l’île pendant environ 6 mois, le groupe d’adolescents est monté à bord d’un bateau à destination du Costa Rica. Alors que le bateau quitte l’île, on peut voir une porte cliqueter, révélant qu’une créature est à bord avec les adolescents survivants.

Jurassic World : Camp Crétacé est une série télévisée d’action-aventure d’animation américaine de science-fiction en streaming. La série animée a été développée par Zack Stentz et est basée sur le roman de 1990 parc jurassique écrit par Michael Crichton. Camp Crétacé a fait ses débuts sur Netflix le 18 septembre 2020, dans le cadre de la franchise de films Jurassic Park. Le synopsis officiel de Jurassic World : Camp Crétacé se lit comme un groupe de six adolescents choisis pour une expérience unique dans un nouveau camp d’aventure de l’autre côté d’Isla Nublar. Mais lorsque les dinosaures font des ravages sur l’île, les campeurs sont bloqués. Incapables d’atteindre le monde extérieur, ils devront passer d’étrangers à amis à famille s’ils veulent survivre.

Jurassic World : Camp Crétacé met en vedette Paul-Mikél Williams, Sean Giambrone, Kausar Mohammed, Jenna Ortega, Ryan Potter et Raini Rodriguez, Jameela Jamil, Glen Powell, Stephanie Beatriz, Bradley Bradley Whitford, Angus Sampson et Greg Chun. Scott Kreamer et Lane Lueras sont showrunners et producteurs exécutifs. La série animée est produite par Steven Spielberg, Frank Marshall et Colin Trevorrow. Jurassic World : Camp Crétacé est une collaboration entre DreamWorks Animation et Amblin Entertainment. Lors de la 48e cérémonie des Annie Awards, la série a remporté le prix de la réalisation exceptionnelle pour les effets d’animation.

Avec Jurassic World : Camp Crétacé n’étant qu’à moins de deux mois de la sortie sur Netlfix, les trois saisons précédentes sont toujours disponibles en streaming. Vous pouvez actuellement regarder les saisons 1 à 3, qui sont disponibles en streaming uniquement sur Netflix. Jurassic World : Camp Crétacé La sortie officielle de la saison 4 est confirmée le 3 décembre 2021. Aucun autre détail concernant l’annonce de la saison 4 n’est disponible pour le moment.

Sujets : Jurassic World, Netflix