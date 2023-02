La star d’Ant-Man qui a refusé l’invitation de Hugh Jackman à être dans X-Men

merveille

Aujourd’hui, il est l’une des figures centrales du MCU mais il y a dix ans, il a refusé de faire partie d’un film de super-héros.

© IMDbCarcajou.

Il semble incroyable que quelqu’un puisse avoir le culot de nier Hugh Jackman une invitation à faire partie de l’une des sagas cinématographiques les plus importantes. Cependant, il y a une étoile de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania qui peut dire qu’il l’a fait. Dans une interview réalisée sur le podcast Heureux Triste Confus Il a raconté les détails de ce qui s’est passé.

En 2011, Évangéline Lily casting partagé avec Hugh Jackman dans Acier royal. A cette époque, les gens de merveille voulait l’étoile perdu faire partie d’un nouveau film de X Menet l’acteur qui a joué Carcajou était chargé de faire l’invitation. Cependant, elle a dit qu’elle n’avait pas « intéressé ».

« C’était comme, ‘Je me sens comme un idiot parce que je parle à un X-Men ! Les X-Men ! et je lui dis qu’il ne me questionne pas’ Comment ? Je me sentais tellement grossier »fait remarquer Évangéline Lily. Quelque temps plus tard, l’occasion se présentera à lui aux mains du Univers cinématographique Marvel pour être La Guêpe. Mais ce n’est pas la seule fois qu’il a rejeté une telle proposition.

+Evangeline Lilly pourrait être Wonder Woman

Avant qu’elle ne soit convoquée La Guêpe, Évangéline Lily eu une réunion avec Joss Whedon être le nouveau Wonder Woman. Cependant, il lui a également dit non. « Je pense que ce qu’il semblait, quand il est sorti de là, c’était qu’il n’avait aucun désir et il l’a réalisé »fait remarquer lis. c’était avant gal gadot mettre le costume.

Ce qui est frappant, c’est qu’à ce moment-là, les choses ne semblaient pas bien aller entre eux deux et elle n’était pas trop inquiète. « J’étais bien avec ça. Cela ne me dérangeait pas de brûler des ponts. C’était bien pour moi que tout le monde ne veuille pas travailler avec moi dans Hollywood”a-t-il noté dans l’interview, ajoutant plus tard: « Je fais toujours ce qui me semble juste et honnêtement, je n’étais pas intéressé par les films de super-héros et c’est pourquoi, dans les deux cas, j’avais l’impression de ne pas savoir ce que j’avais à en tirer. ».

