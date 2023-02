Winnie l’ourson : le cinéaste Blood and Honey veut faire des Teenage Mutant Ninja Turtles un film d’horreur

Le réalisateur de Winnie the Pooh: Blood and Honey adorerait transformer les Teenage Mutant Ninja Turtles en monstres tueurs.

Winnie l’ourson : le cinéaste Blood and Honey veut faire de Teenage Mutant Ninja Turtles un film d’horreur

Winnie l’Ourson : Sang et Miel Le réalisateur Rhys Frake-Waterfield a déjà clairement indiqué qu’il avait de nombreuses autres œuvres du domaine public en vue pour une métamorphose d’horreur. Cependant, il y a une autre franchise qu’il aimerait donner au slasher sous la forme du Tortues Ninja Teenage Mutant. Bien qu’il semble que son attention immédiate soit fixée sur une suite de Blood and Honey, ainsi que sur d’autres histoires pour enfants telles que Bambí et Pierre Pan, le cinéaste a récemment confié à Collider qu’il adorerait mettre la main sur les droits des héros en demi-coque. Il a dit:





« J’ai vraiment été enthousiasmé par Teenage Mutant Ninja Turtles ces derniers temps, parce que je pense que l’histoire a une sorte de nuance très horrifiante de toute façon parce que ce sont ces mi-humains, mi-tortues qui vivent dans les égouts et qui ont un roi des rats qu’ils suivent. , puis ils sortent de l’égout avec des armes. [Laughs] Tout commence à se lier à moi. Alors j’adorerais faire ça. J’adorerais les avoir comme dans une ruelle en train de découper des gens, de les donner à manger à leur roi des rats avec de la pizza ou quelque chose comme ça. J’espère que je pourrai obtenir les droits d’auteur, mais je ne sais pas si je peux. »

Bien sûr, comme il le fait remarquer, les droits à la tortues Ninja franchise serait un peu plus difficile à piller que les goûts de Winnie l’ourson, qui est tombé dans le domaine public l’année dernière. Les Tortues Ninja sont à la fois une préoccupation constante en tant que bande dessinée, avec Le Dernier Ronin 2 ayant été récemment annoncé, et en tant que franchise cinématographique, avec diverses itérations déjà en développement. Il est peu probable que l’un des détenteurs de droits souhaite prêter la franchise à un film d’horreur sombre et sanglant.

FILM VIDÉO DU JOUR





Le directeur de Blood and Honey construit-il un univers « anti-Disney » ?

Distribution de films d’altitude

Alors que Winnie l’Ourson : Sang et Miel a dû contourner un certain nombre d’aspects appartenant à Disney des personnages d’AA Milne, Frake-Waterfield a clairement indiqué qu’il construisait quelque chose d’un univers sombre opposé à Disney avec les projets futurs qu’il avait en tête. Qui sait, avec le statut de copyright de Mickey Mouse lui-même étant récemment sur un terrain difficile, cela ne pourrait être qu’une question de temps avant de voir un rongeur assoiffé de sang se déchaîner sur un parking désert de Disneyland.

Pour l’instant cependant, l’accent est mis sur les vieux contes de fées et les légendes urbaines qui ont pour la plupart été rendus légers et moelleux par la House of Mouse. Bien que cela puisse sembler être la création d’un univers directement opposé aux films de Disney, ce n’est pas tout à fait cela. Frake-Waterfield a expliqué précédemment :

« L’idée est que nous allons essayer d’imaginer qu’ils sont tous dans le même monde, afin que nous puissions avoir des croisements. Les gens ont envoyé des messages disant qu’ils veulent vraiment voir Bambi contre Pooh. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres des idées qui ne sont pas liées à Disney, des tas de vieux contes de fées et de légendes urbaines, des concepts qui sont synonymes de votre enfance, et ce sont ceux que je veux transformer en une réalité alternative tordue. »

Winnie l’Ourson : Sang et Miel est actuellement au cinéma.