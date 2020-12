« It’s Always Sunny in Philadelphia »: la meilleure sitcom que personne ne regarde

Cette semaine, lors de l’événement pour présenter FX à ses investisseurs, le chef de la chaîne John Landgraf a annoncé après la confirmation d’une nouvelle saison ces derniers mois, que la comédie noire « Il fait toujours beau à Philadelphie«Deviendra officiellement la sitcom la plus ancienne de l’histoire de la télévision américaine.

Et c’est que, si atteindre la saison 14 était déjà un défi, la chaîne a approuvé que la série dure jusqu’à la saison 18. Ceux qui ne connaissent pas le programme se demanderont, comment une série si ignorée dans les saisons de récompenses et avec une présence presque nulle dans les tendances mondiales, peut-il être si réussi? Qu’est-ce qui le rend si attrayant?

La série se concentre sur un groupe de quatre amis qui, bien que se détestant, doivent se supporter en raison du partage de la propriété d’un bar irlandais. Le spectacle a l’audace de nous faire penser qu’il exerce une critique sociale sur des sujets vraiment importants tout en nous faisant pleurer de rire en nous faisant comprendre que ce n’est pas le cas.

Même la série ne nous obligerait jamais à accepter que tout ce que nos protagonistes font va bien. En fait, une partie de son charme est de nous faire débattre de l’opportunité de rire ou non de ce que nous voyons à l’écran.

Devoir résumer la série en six épisodes serait un euphémisme. Cependant, ce petit guide est en fait une petite incitation à encourager ceux qui veulent se lancer dans l’une des meilleures émissions humoristiques dont personne ne parle dans les médias. Bien sûr, certaines susceptibilités pourraient être endommagées dans le processus.

1.- La jolie femme de Frank (S7Ep01)

Après une fabuleuse saison précédente, l’équipe d’écriture de la série a réussi à revenir à la télévision avec un épisode dans lequel Franc (Magistralement interprété par Danny DeVito) cherche désespérément à épouser une travailleuse du sexe nommée Roxy.

Elle mourrait d’une mort tragique. Une vraie honte, car son personnage aurait pu être l’un des ajouts les plus drôles que la série aurait pu recevoir: grossier, pleurnichard et avec le don de montrer à quel point elle pouvait être passionnée. Franc.

2.- Sweet Dee a une attaque cardiaque (S4Ep10)

Ils ont sûrement rencontré le mème du sujet désespéré montrant un tableau noir plein de connexions conspiratrices, c’est la source originale. Après que Dee ait subi une crise cardiaque, le reste du gang doit trouver de vrais emplois pour payer son séjour à l’hôpital.

Charlie Oui Mac ils prennent des emplois de bureau dans l’espoir de bénéficier d’une assurance maladie (ne sachant pas que c’est un service qui doit être payé). Charlie il découvrirait bientôt (ou du moins pense-t-il) une conspiration dans une « société écran » impliquant un personnage mystérieux nommé Pepe Silvia, donnant lieu au meilleur bâillon de la série.

3.- Le Nightman Cometh (S4Ep13)

Certains des membres de la distribution ont leurs origines dans le théâtre, et ils affichent ces compétences tout au long de cet épisode, peut-être le plus connu.

Charlie écrit et dirige sa propre pièce de théâtre musical pour gagner l’affection d’une serveuse, devenant furieux parce que le gang n’est pas coopératif. Curieusement, les chansons et la chorégraphie sont vraiment bonnes.

4.-Mac et Charlie: White Trash (S6Ep05)

Certains des meilleurs épisodes de la série prennent Charlie Oui Mac sur les scènes loin du reste du gang. Il décide de trouver le moyen ultime de se rafraîchir en cherchant une piscine.

Charlie Oui Mac ils chercheraient à entrer dans un bâtiment très élégant, pour être jeté hors de l’endroit, ce qui les conduirait tous les deux à essayer de rénover une installation abandonnée. Ils sont tous les deux pris au piège, avec toutes sortes d’idées désespérées à sortir.

5.- Charlie Kelly: le roi des rats (S6Ep10)

Pour un spectacle plein d’idiots merveilleusement indésirables, Charlie prend le jackpot. Curieusement, le gang a décidé de donner à ce curieux être la fête d’anniversaire qu’il mérite (avec quelques malentendus en cours de route). Quoi qu’il en soit, cela s’avère être un geste de bonne volonté assez poignant.

6.- Mac trouve sa fierté (S13Ep10)

La série avait tout à sa disposition pour rendre son moment le plus grossier, cruel, irrespectueux et sans vergogne, et ses créateurs ont décidé de nous surprendre avec le moment le plus émouvant qui ait jamais été vu dans une sitcom.

Après Mac Il sort ouvertement gay, aux prises avec l’idée de s’assimiler à sa nouvelle identité. Franc Je voudrais qu’il fasse partie d’une sorte de parade de fierté, mais MacTout d’abord, il veut sortir du placard devant son père, qui est en prison. Là, il effectuerait une danse conceptuelle dans laquelle un manifeste artistique honnête est fait sur un homme qui se bat contre lui-même. Un moment vraiment incontournable.