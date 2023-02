Ça allait être plus brutal : quelle était la scène originale de Bloater dans « The Last of Us »

Le cinquième épisode de la série « Le dernier d’entre nous” a présenté l’une des scènes les plus brutales de toute la production et cela est dû à l’apparition d’un Bloater, un personnage de jeu vidéo qui fait également partie de la société infectée après la pandémie du champignon Cordyceps.

La scène de ce meurtre elle-même était très graphique et a provoqué toutes sortes d’impressions sur le public, mais cela aurait pu être pire car les créateurs de la série avaient quelque chose de beaucoup plus brutal en tête qui aurait pu impressionner beaucoup plus les fans de la série. ., ainsi que ceux qui ont aimé le jeu.

À QUOI RESSEMBLE UN BLOATER ?

On pourrait dire qu’un Bloater est l’un des infectés les plus effrayants de tout le jeu « The Last Of Us », il en serait donc de même dans la série HBO qui génère une bonne sensation auprès des téléspectateurs.

Un bouffi est un infecté qui a survécu pendant de nombreuses années. Le virus produit par le champignon Cordyceps il s’est développé autour de tout le corps, y compris tous les membres, lui donnant une force énorme.

Ayant ce pouvoir dans tout son corps, l’étranger infecté a la capacité de tout détruire à mains nues, y compris d’arracher des têtes humaines de son corps ou de toute autre partie, de sorte que les personnages principaux doivent être très prudents lorsqu’ils le rencontrent.

L’exosquelette qu’ils ont couvrant tout leur corps les rend presque indestructibles. En plus de leur solidité, ils résistent aux balles, ils peuvent donc difficilement être endommagés.

Voici à quoi ressemble un Bloater avant de sortir enregistrer ses scènes dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

QU’EST-CE QUE LA SCÈNE DE MEURTRE DE BLOATER DOIT AIMER ?

Dans l’épisode 5 de « The Last of US », un Bloater apparaît qui tue sans pitié Perry de ses propres mains, mais pas de façon « normale », mais avec une brutalité énorme et très explicite, puisqu’on voit qu’il s’est arraché la tête.

Le fait que ce personnage arrache des têtes n’est pas quelque chose de nouveau car ces scènes avaient déjà été vues dans le jeu vidéo original. Cela signifie que la brutalité des personnes infectées a été le reflet fidèle de ses sources d’origine.

Cependant, la scène qui a été vue sur HBO n’était pas comme prévu, car elle fonctionnait de manière beaucoup plus explicite et sanglante, ce qui aurait pu blesser la susceptibilité de plus de téléspectateurs.

L’un des co-créateurs de la série, Craig Mazin a récemment révélé que la scène de la mort de Perry serait beaucoup plus graphique. que vu sur les écrans, mais ils ont finalement décidé de se faire arracher la tête par le Bloater.

Initialement, il avait été imaginé et fonctionné que la personne infectée tue ledit personnage en le coupant avec ses mains autour de la taille. C’est-à-dire que le Bloater allait prendre le corps du personnage et le tirer pour qu’il se divise en deux.

Finalement, les créateurs ont choisi de lui arracher la tête car c’était ce qui se rapprochait le plus du jeu vidéo et ne présenterait pas une telle scène graphique.